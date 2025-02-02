«Спартак» объявил о трансфере Помазуна из ЦСКА

28-летний российский голкипер ЦСКА Илья Помазун перешёл в «Спартак».
Контракт подписан до 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» выплатит до 1,5 миллиона евро за 28-летнего голкипера.
28-летний российский голкипер ЦСКА Илья Помазун перешёл в «Спартак».
Контракт подписан до 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Спартак» выплатит до 1,5 миллиона евро за 28-летнего голкипера.
Да и 1-м вратарём в Спартаке долго был.
Я, например, не видел, что он, как писали, стал менее эффективен в воротах, чем Максименко.
Это защитники косячили так, что оторопь брала.
А Селихов НЕ Бог - все косяки защиты подчистить не мог.
Максименко, по крайней мере, ничуть е лучше Селихова, а где-то, на мой взгляд, даже "пожиже" будет.
Но тренерскому штабу, конечно, виднее с бугра... ))
Да и 1-м вратарём в Спартаке долго был.
Я, например, не видел, что он, как писали, стал менее эффективен в воротах, чем Максименко.
Это защитники косячили так, что оторопь брала.
А Селихов НЕ Бог - все косяки защиты подчистить не мог.
Максименко, по крайней мере, ничуть е лучше Селихова, а где-то, на мой взгляд, даже "пожиже" будет.
Но тренерскому штабу, конечно, виднее с бугра... ))