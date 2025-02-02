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«Спартак» объявил о трансфере Помазуна из ЦСКА

вчера, 14:38

28-летний российский голкипер ЦСКА Илья Помазун перешёл в «Спартак».

Контракт подписан до 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выплатит до 1,5 миллиона евро за 28-летнего голкипера.

«Спартак» объявил о трансфере Помазуна из ЦСКА

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:38
Это было 3-4 года назад. До того как он пошел по арендам. 4 года подряд в аренде в Урале сказались. А в настоящий момент он попросту не нужен в ЦСКА. Есть 2 вратаря посильнее его. К удивлению в РПЛ он кроме Спартака никому не нужен оказался.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:33
Там все дело в травматичости Селихова. Именно поэтому он и проиграл конкуренцию Максименко. А по классу они примерно равны.
lotsman
lotsman
вчера в 20:09
Не совсем понятный трансфер, для меня по крайней мере.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:54
Вот это поворот!!!

Когда я ранее сказал, что такой трансфер возможен, на меня набросились болельщики ЦСКА, мол это "утка" и всё такое и этому никогда не быть.
Даже тот факт, что руководство и тренер лично подтвердили отстранение Помазуна от команды после того как он озвучил, что хочет уйти в Спартак.
Но для них это был не аргумент.
Ну, что дед и другие болельщики ЦСКА, что скажите на это?
Получается, я прав был, что такой трансфер возможен!!!
ABir
ABir
вчера в 17:59
Когда шли на этот шаг, все о кем-то думали
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:20
Толя ну извини...не знал что так мне обернеться...)... а так спасибо за просвещение.
Мне Помазун всегда нравился , как воротник и я его считал по сильнее Макси...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:16
Вратарю с такой фамилией надо двести раз подумать, прежде чем помазаться чем-то
derrik2000
derrik2000 ответ magnum3000 (раскрыть)
вчера в 17:13
Я думаю, что у Селихова амбиций больше, чем у Помазуна.
Да и 1-м вратарём в Спартаке долго был.
Я, например, не видел, что он, как писали, стал менее эффективен в воротах, чем Максименко.
Это защитники косячили так, что оторопь брала.
А Селихов НЕ Бог - все косяки защиты подчистить не мог.
Максименко, по крайней мере, ничуть е лучше Селихова, а где-то, на мой взгляд, даже "пожиже" будет.
Но тренерскому штабу, конечно, виднее с бугра... ))
Futurista
Futurista ответ magnum3000 (раскрыть)
вчера в 16:50, ред.
Потом и так будет)...всему своё время...
magnum3000
magnum3000 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:49
Как бы не вышло вот так на выход
magnum3000
magnum3000
вчера в 16:43
Странный трансфер! Шило на мыло как грится. Селихов не хуже был.
97kkteaj68bm
97kkteaj68bm
вчера в 16:32
Спортивный вопрос под вопросом!? Моральная, духовная и нравственная сторона вопроса болельщикам СМ не понятна! Вот такие шаги и приводят к тому, что СМ болтается в середине таблицы.
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:31
Написать, что, мол, "добро пожаловать в Спартак" - НЕТ, не напишу.
Возможно, что отпишусь по данному игроку в конце чемпионата, а пока для меня это приобретение ни о чём.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:24
Открою тебе страшную тайну. Футболистам становится пора "уходить на пенсию" не по возрасту, а когда наигрался и уровень падает. Акинфеев еще год-полтора поиграет я думаю . Больше здоровье не позволит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:21
Напомню тебе, что Торопу всего 20 лет. И он уже много матчей в основе сыграл. 100% в Кубке и несколько в ЧР. Вова, я не люблю когда люди не в теме рассуждают о делах других клубов. Я лично в теме Спартака гораздо глубже и больше чем ты в теме ЦСКА. Поэтому не считаю себя фанатом ЦСКА, а просто любителем и знатоком футбола, симпатизирующим одной команде. Не более того. Про иные клубы пишу только если полностью в теме. Слухами и сплетнями не питаюсь и тебе не советую. Если что спроси у меня, с удовольствием расскажу. Удачи тебе во всем!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Grundik (раскрыть)
вчера в 16:20
У Помазуна опыта вагон и маленькая тележка
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:14
Если это мне, то конечно без обид. Ты просто не в теме, а я скажу тебе. Тороп уже 5 -й год на контракте в ЦСКА ( с 15 лет) и парень растет неуклонно и стремительно. Именно так и надо подводить к основе юного вратаря. Тороп конечно намного посильнее Помазуна будет. К тому же в ЦСКА есть еще один очень приличный вратарь молодой Шайхутдинов 21 год, Рост 198 см. Сейчас в аренде в Астрахани. Оба свои воспитанники. Это два вратаря для основы лет на 10 не менее. А Помазун после 4 лет аренды в Урале потихоньку уровень понизил и едва ли он конкуренцию Максименке составит. Но на лавку годится.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Balbes77773 (раскрыть)
вчера в 16:08
Так вот и Тороп может свои годы провести в основном на лавке....Пора Игорьку на пенсион , а то парень закиснет...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:56, ред.
Непонятный и неочевидный трансфер, как же без него, в летнее ТО взяли какого то Дмитрива и отправили по арендам, сейчас вот Помазуна ничем ни примечательного взяли. Ещё и первый номер дали что для меня совсем уже удивительно и непонятно. Сдаётся мне агент Андреев тайный спортивный директор Спартака тут приложил руку и это его подопечный. Как бы Кахигао вслед за Амаралом не ушёл по причине того что какие то посторонние люди принимают решения в команде.
Grundik
Grundik
вчера в 15:48
Не совсем понятный трансфер. Зачем отпускать Селихова если он, как минимум, не хуже Помазуна и Максименко, он это показывал и доказывал. Помазун не имел практики и что он сможет показать никто не знает. Кот в мешке. В любом случае удачи ему, надеюсь усилит команду, т.б. у него давно было желание играть за КБ.
Balbes77773
Balbes77773 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 15:47, ред.
Тороп отлично показывает себя.Даже из под Игоря.Играет парень и играет отлично!Удачи Илье в новом клубе!
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:29
Это так...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:06
ЦСКА он не нужен это понятно, а в Спартаке может и основным стать.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:56, ред.
При всем уважении к Акинфееву , но он стал в команде видимо не прикасаемый и талантливые игроки не могут раскрыть себя в этом клубе. ( имею ввиду вратарей)
Правильно сделал , что ушел в клуб , где его отец становился чемпионом страны . И он я думаю будет не хуже Макси ,а то и лучше. Парень даровитый.
Толя без обид...)
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:43
Правильно сделал, недовольные фактом перехода в Спартак пусть вспомнят, как клуб относился к Илье - когда Акинфеев заболел ковидом, Помазуна выдернули из аренды в Урале, дали сыграть 2 матча и посадили на лавку до конца сезона .... Подвинуть Максименко гораздо более реальная задача, чем Акинфеева - Илье удачи в реализации личных амбиций .... Уж лучше так, чем как Чепчугов.
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