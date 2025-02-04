Уругвайцы часто огорчали в командах РПЛ. Но фаворит сезона готовит трансфер экзотичного новичка

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сегодня, 00:24

Нестабильный хавбек по пути в «Зенит».

Родриго Саласар – уругваец из Испании

Будущий полузащитник «Зенита», который должен заменить в основе Клаудиньо или Вендела, родился в испанском городе Альбасете. Саласар ярко дебютировал в сборной Уругвая тренера Бьелсы, забив два мяча Никарагуа. Странно, что после этого парня не вызывали. Родриго даже не мечтал заиграть за Испанию, где вырос и учился футболу. Зато вспомнил о предках в Уругвае. Сборные из Южной Америки, как и африканские команды, будут часто обращаться к детям мигрантов, чтобы усилить состав.

Родриго Саласар – воспитанник «Альбасете» и «Малаги». Но при переходе на взрослый уровень игрок юношеской команды Уругвая решился на необычный шаг. Хавбек выбрал «Айнтрахт». Странный шаг, ведь немцам не был нужен. Играл в аренде в Польше. Выступал за разные клубы в Германии. Понравился руководству «Шальке», поэтому его выкупили за 1,5 млн евро. Спустя год оказался в «Браге». Как видите, футболист нестабильный и постоянно менял клубы. Но скауты «Зенита» решили рискнуть.

Саласар выдает неплохие разрезающие передачи. Может навесить мяч правой ногой с левого фланга. В «Браге» развивали его универсализм. Уругваец играл на позициях «десятки», правого вингера, центрального хавбека и даже выходил в роли опорника. В «Шальке» чаще был плеймейкером. Родриго это замена не только Клаудиньо, который уехал в Катар, но также Венделу, ведь Маркус покинет «Зенит» летом, подписал контракт с «Ботафого». Саласара берут зимой, чтобы дать время на адаптацию.

Но есть несколько важных моментов. Саласар не привык играть за фаворитов. Не является мастером перехватов мяча и работы в высоком прессинге. В отборах тоже скромный, чем напоминает бразильцев, решивших покинуть команду Семака. Родриго толковый средний полузащитник. У него нет ни выдающейся результативности, ни ассистов в большом количестве. При этом за Саласара запрашивают серьезные деньги. Слишком дорого, ведь смущают травмы и перепады формы 25-летнего хавбека.

В РПЛ немало нестабильных уругвайцев

Крошечная страна побеждает Нидерланды по количеству легенд, подаренных футболу на каждую сотню тысяч жителей. У европейцев почти 18 миллионов населения, а уругвайцев всего 3,4 миллиона. Уругвай по населению намного меньше, чем Санкт-Петербург, где будет выступать Саласар. Но понятно, что самые лучшие футболисты из Уругвая не приедут в клубы РПЛ . Следовательно, приходится доверять ребятам, чей профессионализм и стабильность под большим вопросом.

Опытный Лаксальт, который почти всю карьеру провел на левом фланге, в «Динамо» пригодился в опорной зоне. При этом Диего, поигравший в прошлом в Серии А, не сумел сохранить форму между сезонами. Тренер Личка с радостью бы ставил Лаксальта в основу в новом сезоне. Мешали травмы. И даже без них Диего проигрывал конкуренцию Фомину и Чавесу. А слева не сумел вытеснить в запас сразу нескольких конкурентов. Ни Скопинцева, ни центрального защитника Фернандеса.

Ещё по два матча слева у «Динамо» сыграли Даса, правый латераль, и второй уругваец в заявке москвичей Маричаль. Николас тоже хочет выделиться универсализмом, но у молодого коллеги Лаксальта немало позиционных ошибок. Уругвайцы хороши, когда они в настроении и вся командная игра построена грамотно. А вот если Маричалю приказать стать лидером центра защиты «Динамо», или заставить Лаксальта долго быть ключевым опорником, то оба не смогут добиться успехов.

У «Краснодара» тоже на флангах уругвайцы Оласа и Джованни. Первый в команде дольше. Отказался от вызовов в сборную Уругвая. Устал от постоянных перелетов, мало видится с семьей. Но Оласа не лучший левый латераль РПЛ . А новичок Джованни проигрывал конкуренцию старине Петрову справа после ухода Волкова в «Зенит». Саласар станет седьмым уругвайцем в РПЛ прямо сейчас, и все проблемные. Боселли из «Пари НН» и Саравия из «Ростова» — нестабильные игроки.

Экзотичные ставки чаще всего неудачные

ЦСКА нашел форварда Абеля. Итог – 15 матчей, уехал в Катар. Меняются схемы, стили, подходы и тренеры, а успехи уругвайцев в РПЛ единичны. Бывали лишь яркие отрезки. Лаксальт впечатлил поначалу в опорной зоне. А затем выдохся и не радовал Личку осенью. За всю историю парочка однозначно успешных историй. Маурисио Перейра здорово играл за «Краснодар». Подходил команде по стилю, а его уровень мастерства отвечал амбициям «горожан» в тот момент их развития.

Невысокий плеймейкер «горожан» провел 154 матча в РПЛ . Перейра забил 23 мяча, 27 раз ассистировал напарникам. Маурисио ушел в «Орландо» свободным агентом, а теперь доигрывает в «Насьонале» на родине. Также дома завершил карьеру Андрес Скотти. Умел играть в центре обороны и справа. Далеко бросал мяч из аута, помогал «Рубину» Бердыева завоевать первую «бронзу» в элите российского футбола. Но Скотти покинул Казань до чемпионства, уехал выступать в Аргентине.

Остальные уругвайцы не оставили заметного следа в истории РПЛ . Защитник «Динамо» Варела без предупреждения покинул расположение команды. Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в итоге оставил московский клуб как свободный агент, а до этого выступал в арендах. Было несколько уругвайцев в «Ростове». Все они невысокого уровня и не провели хотя бы один полноценный сезон. Двадцать пять попыток, а всего несколько в разной степени успешных примеров адаптации уругвайцев.