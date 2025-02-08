Личка: «Когда Лещук играет против „Спартака“, пропускает смешные голы»

Главный тренер московского «Динамо» прокомментировал итоги матча Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком» (0:1).

Наша проблема — фаза прессинга. Мы забираем мяч в середине поля, но у нас много ошибок, когда идем вперед. Нужно быстрее катать мяч, это все культура паса. Не будем оправдывать все ошибки большими нагрузками. Это все‑таки технические вещи. Они профессиональные футболисты, это их работа.