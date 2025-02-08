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Личка: «Когда Лещук играет против „Спартака“, пропускает смешные голы»

сегодня, 09:54
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал итоги матча Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком» (0:1).

Наша проблема — фаза прессинга. Мы забираем мяч в середине поля, но у нас много ошибок, когда идем вперед. Нужно быстрее катать мяч, это все культура паса. Не будем оправдывать все ошибки большими нагрузками. Это все‑таки технические вещи. Они профессиональные футболисты, это их работа.

Маричаль мог сыграть по‑другому. Когда он разворачивался, у него была только одна идея — сыграть на вратаря. Почему (возникла) паника… Принимаешь мяч, делаешь движение чуть‑чуть в сторону и, думаю, соперник не пошел бы до конца. Когда Лещук играет против «Спартака», пропускает смешные голы.

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Все комментарии
albucid
albucid
сегодня в 14:17
- В Динамо срочно надо что-то менять!
- Угу, Личку на наличку.
rar7yupvkeeh
rar7yupvkeeh
сегодня в 11:53
Это явный диверсант спартака в Динамо.
NbKA555
NbKA555
сегодня в 10:59
Болелам,уже давно не смешно думаю)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:54
Ну Личка прямо супер психолог! Если он поставит его на следующую игру с КБ, то парень по ходу в обморок упадёт ещё на предматчевой тренировке!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:26
Маэстро, а я то, сразу и не догадался!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Значит теперь, вместе и посмеемся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:23
Как зачем?)...чтобы посмеяться...голы то смешные, а смех продлевает жизнь...хитёр Личка)...
Capral
Capral
сегодня в 10:17
А зачем же ты его ставишь?!
И что ты там плетешь про разные технические приёмы, что, ты, о них можешь знать?!
9qqx48x8r6d2
9qqx48x8r6d2
сегодня в 09:56
Нашли виновника в поражении, нормально тренер сьехал
Гость
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