Личка: «Когда Лещук играет против „Спартака“, пропускает смешные голы»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал итоги матча Зимнего Кубка РПЛ со «Спартаком» (0:1).
Наша проблема — фаза прессинга. Мы забираем мяч в середине поля, но у нас много ошибок, когда идем вперед. Нужно быстрее катать мяч, это все культура паса. Не будем оправдывать все ошибки большими нагрузками. Это все‑таки технические вещи. Они профессиональные футболисты, это их работа.
Маричаль мог сыграть по‑другому. Когда он разворачивался, у него была только одна идея — сыграть на вратаря. Почему (возникла) паника… Принимаешь мяч, делаешь движение чуть‑чуть в сторону и, думаю, соперник не пошел бы до конца. Когда Лещук играет против «Спартака», пропускает смешные голы.
- Угу, Личку на наличку.
- Угу, Личку на наличку.
Значит теперь, вместе и посмеемся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Значит теперь, вместе и посмеемся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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И что ты там плетешь про разные технические приёмы, что, ты, о них можешь знать?!
И что ты там плетешь про разные технические приёмы, что, ты, о них можешь знать?!