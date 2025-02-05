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Аршавин сравнил Луиса Энрике с Дугласом Костой

вчера, 23:33

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о новичке команды Луисе Энрике.

Ощущение, что он приехал «на опыте». Обычно, когда игрок приходит, он хочет что‑то доказать, мельтешит, старается обыграть по 10 человек. А Луис Энрике — пока спокойненько. Где надо — отыграется, не будет форсировать получить мяч. А где надо, наоборот, старается «взорваться». Крепкий и сильный. По манере напоминает Дугласа Косту. Настолько уверен в своей скорости, что заранее «прокидывает» своего защитника.

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протон
протон
вчера в 23:37
Однозначно топ трансфер для нашего чемпионата
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