Аршавин сравнил Луиса Энрике с Дугласом Костой

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» поделился мнением о новичке команды .

Ощущение, что он приехал «на опыте». Обычно, когда игрок приходит, он хочет что‑то доказать, мельтешит, старается обыграть по 10 человек. А Луис Энрике — пока спокойненько. Где надо — отыграется, не будет форсировать получить мяч. А где надо, наоборот, старается «взорваться». Крепкий и сильный. По манере напоминает Дугласа Косту. Настолько уверен в своей скорости, что заранее «прокидывает» своего защитника.