Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Шунин: «У „Динамо“ есть возможность конкурировать с „Зенитом“»

вчера, 08:58

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин оценил шансы команды на чемпионство.

Любые медали – это всегда плюс. Последний сезон оказался драматичным для нашего клуба: мы могли стать чемпионами, но не получилось. Как минимум улучшить свои позиции и занять второе место или так же быть в тройке будет хорошим результатом. Если немного повезёт, то чемпионство станет большой радостью для всех болельщиков.

Я уже говорил, что на обучении в академии РФС много специалистов из «Динамо». Я вижу, что клуб прогрессирует – последние годы стабильно занимает высокие места. У нас один из самых высоких бюджетов, есть возможность конкурировать с «Зенитом». Да, у «Динамо» не всё стабильно – последний чемпионат это доказал. Сейчас есть сильный соперник – «Краснодар», это клуб, который ментально готов к чемпионству. У Галицкого отличная команда, которая несколько сезонов была близка к первому месту, стабильно в тройке-четвёрке. Планку футболисты держат высокую. Уверен, если бы не такая сложная логистика, соперникам «Краснодара» было бы ещё сложнее.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Аршавин сравнил Луиса Энрике с Дугласом Костой
05 февраля
Орлов о «Зените»: «В Суперлигу пригласят. Мы ведь тоже не деревня»
05 февраля
Дркушич: «Мне все говорили, что „Зенит“ – это уровень „Реала“ и „Баварии“»
05 февраля
Орлов назвал дикостью потенциальный переход Уэсли в «Зенит» за 38 млн евро
05 февраля
Мостовой: «Роналдо был настоящим феноменом. Но лучший игрок — Месси»
05 февраля
Пьянич дал комментарий на тему возможного чемпионства ЦСКА
05 февраля
Сортировать
Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 14:26
Шунин: «У „Динамо“ есть возможность конкурировать с „Зенитом“»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1399632/shunin-anton-dinamo 06.02.2025

- Ну так начинайте! Чего тянуть кота за ....? Мы все с удовольствием посмотрим за этим противостоянием...
баск
баск
вчера в 11:32
Что-то Антон Владмирович чем дальше от финиша карьеры, тем более
нелепые заявления делает.
Всё равно что брякнуть, лишь бы публика не забывала?

Даже не знаю, чего нужно объесться, чтобы выдать вот такое:
"У нас один из самых высоких бюджетов, есть возможность конкурировать
с «Зенитом».
Бредятина исключительная, конечно.

В каком месте, интересно, Динамо может конкурировать с Зенитом по бюджету?))
У Динамо есть бюджет текущих расходов, в том числе по з/п игроков, который почти вдвое ниже аналогичного зенитовского.
А вот расходного трансферного бюджета у Динамо и вовсе не бывает.

Зенит может позволить себе практически что угодно.
Динамо же, если купит этой зимой и Касереса и Глебова одновременно, никого при этом не продав, установит для себя рекорд по расходному трансферному балансу всех последних лет, и это будут всего-то €12 млн.

У Антона прям где думать узко, где жрать- широко, как грят в народе..
lotsman
lotsman
вчера в 10:53
Конкурировать могут все. И шансы есть у многих.
6zj9z633bjqz
6zj9z633bjqz ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 10:26
Скорее много кто не может до сих пор, а некоторые почти 10 лет выиграть не могут у такого Зенита.
kf2fm2dzy4gw
kf2fm2dzy4gw
вчера в 10:22
Еще одни несбыточные мечты.
Futurista
Futurista
вчера в 10:08, ред.
"Мы могли стать чемпионами, но не получилось"...
Эту фразу можно повторять годами и десятилетиями)...
adekvat
adekvat
вчера в 09:45
С таким Зенитом много кто может конкурировать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 