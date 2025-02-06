Шунин: «У „Динамо“ есть возможность конкурировать с „Зенитом“»

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин оценил шансы команды на чемпионство.
Любые медали – это всегда плюс. Последний сезон оказался драматичным для нашего клуба: мы могли стать чемпионами, но не получилось. Как минимум улучшить свои позиции и занять второе место или так же быть в тройке будет хорошим результатом. Если немного повезёт, то чемпионство станет большой радостью для всех болельщиков.
Я уже говорил, что на обучении в академии РФС много специалистов из «Динамо». Я вижу, что клуб прогрессирует – последние годы стабильно занимает высокие места. У нас один из самых высоких бюджетов, есть возможность конкурировать с «Зенитом». Да, у «Динамо» не всё стабильно – последний чемпионат это доказал. Сейчас есть сильный соперник – «Краснодар», это клуб, который ментально готов к чемпионству. У Галицкого отличная команда, которая несколько сезонов была близка к первому месту, стабильно в тройке-четвёрке. Планку футболисты держат высокую. Уверен, если бы не такая сложная логистика, соперникам «Краснодара» было бы ещё сложнее.
нелепые заявления делает.
Всё равно что брякнуть, лишь бы публика не забывала?
Даже не знаю, чего нужно объесться, чтобы выдать вот такое:
"У нас один из самых высоких бюджетов, есть возможность конкурировать
с «Зенитом».
Бредятина исключительная, конечно.
В каком месте, интересно, Динамо может конкурировать с Зенитом по бюджету?))
У Динамо есть бюджет текущих расходов, в том числе по з/п игроков, который почти вдвое ниже аналогичного зенитовского.
А вот расходного трансферного бюджета у Динамо и вовсе не бывает.
Зенит может позволить себе практически что угодно.
Динамо же, если купит этой зимой и Касереса и Глебова одновременно, никого при этом не продав, установит для себя рекорд по расходному трансферному балансу всех последних лет, и это будут всего-то €12 млн.
У Антона прям где думать узко, где жрать- широко, как грят в народе..
нелепые заявления делает.
Всё равно что брякнуть, лишь бы публика не забывала?
Даже не знаю, чего нужно объесться, чтобы выдать вот такое:
"У нас один из самых высоких бюджетов, есть возможность конкурировать
с «Зенитом».
Бредятина исключительная, конечно.
В каком месте, интересно, Динамо может конкурировать с Зенитом по бюджету?))
У Динамо есть бюджет текущих расходов, в том числе по з/п игроков, который почти вдвое ниже аналогичного зенитовского.
А вот расходного трансферного бюджета у Динамо и вовсе не бывает.
Зенит может позволить себе практически что угодно.
Динамо же, если купит этой зимой и Касереса и Глебова одновременно, никого при этом не продав, установит для себя рекорд по расходному трансферному балансу всех последних лет, и это будут всего-то €12 млн.
У Антона прям где думать узко, где жрать- широко, как грят в народе..