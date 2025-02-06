Шунин: «У „Динамо“ есть возможность конкурировать с „Зенитом“»

Бывший вратарь «Динамо» оценил шансы команды на чемпионство.

Любые медали – это всегда плюс. Последний сезон оказался драматичным для нашего клуба: мы могли стать чемпионами, но не получилось. Как минимум улучшить свои позиции и занять второе место или так же быть в тройке будет хорошим результатом. Если немного повезёт, то чемпионство станет большой радостью для всех болельщиков.