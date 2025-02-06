Алаев: «Мы с каждым днём ближе к возвращению в еврокубки»

Президент РПЛ поделился мнением о возвращении российского футбола на международную арену.

Мы с каждым днём ближе к возвращению в еврокубки. Это факт. Чувствуется, что напряжение в футбольном общении, с лигами и партнёрами, выравнивается. Наверное, это является каким-то знаком. Но у меня нет планов и какой-то даты. Возможно, активные трансферы являются результатом потепления, но это лучше спросить у руководителей клуба. Но я считаю, что такие трансферы связаны с желанием выиграть золотые медали.