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Алаев: «Мы с каждым днём ближе к возвращению в еврокубки»

вчера, 13:21

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о возвращении российского футбола на международную арену.

Мы с каждым днём ближе к возвращению в еврокубки. Это факт. Чувствуется, что напряжение в футбольном общении, с лигами и партнёрами, выравнивается. Наверное, это является каким-то знаком. Но у меня нет планов и какой-то даты. Возможно, активные трансферы являются результатом потепления, но это лучше спросить у руководителей клуба. Но я считаю, что такие трансферы связаны с желанием выиграть золотые медали.

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