Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Чепчугов: «Криштиану Роналду — человек-легенда, эпоха мирового масштаба»

вчера, 11:41

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высоко отозвался о нападающем клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду.

Криштиану — человек-легенда, эпоха мирового масштаба в современном мире футбола. Он сделал себя сам. Его трудолюбие, работоспособность и демонстрация совершенной игры говорят о его высочайшем профессионализме. Сегодня он находится в мною любимой стране, защищая цвета прекрасного клуба «Аль-Наср». Приносит большой вклад в успехи клуба.

Вспоминая матчи Лиги чемпионов 2012 года, могу сказать: слава богу, что мне довелось встретиться с таким потрясающим футболистом. Ради таких жизненных моментов стоит жить и работать не покладая рук. С днём рождения, дорогой Криштиану. Оставайтесь всегда в форме и радуйте нас своей фантастической игрой как можно дольше.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Шунин: «У „Динамо“ есть возможность конкурировать с „Зенитом“»
Вчера, 08:58
Аршавин сравнил Луиса Энрике с Дугласом Костой
05 февраля
Орлов о «Зените»: «В Суперлигу пригласят. Мы ведь тоже не деревня»
05 февраля
Дркушич: «Мне все говорили, что „Зенит“ – это уровень „Реала“ и „Баварии“»
05 февраля
Орлов назвал дикостью потенциальный переход Уэсли в «Зенит» за 38 млн евро
05 февраля
Мостовой: «Роналдо был настоящим феноменом. Но лучший игрок — Месси»
05 февраля
Сортировать
Все комментарии
Давронбек Алиматов
Давронбек Алиматов
вчера в 12:49
Всякую чушь несет Какой он легенда?Каа баба умеет реветь только
52x8uwhqewx2
52x8uwhqewx2
вчера в 12:48
Чепчугов тоже по своему легенда)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:19
Роналду: "Чепчугов тоже хорош!.....наверно))"
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:54
Так и есть. Он и Месси лица эпохи футбола.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 11:54
Замёрз в России, по горячему песочку соскучился?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 