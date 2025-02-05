Экс-голкипер «Реала» Икер Касильяс поддержал жалобу «Реала» против судей Ла Лиги.
Думаю, это хорошее заявление, поскольку клуб должен защищать свои интересы. Судейскому корпусу после появления системы видеоповторов, при которой каждое действие многократно анализируется, не помешал бы бывший игрок, который благодаря своему опыту мог бы говорить, что именно он видит. Мы можем понять, когда действия являются преднамеренными. Например, эпизоды, когда Жерар Пике играл рукой.
они, как видим, зациклены на старых обидах и "сторону" выбирают заранее !
они, как видим, зациклены на старых обидах и "сторону" выбирают заранее !
Касу следовало напомнить об ошибках в их пользу.
Касу следовало напомнить об ошибках в их пользу.
Ладно, рука, а когда голы из офсайда в финале ЛЧ, как вам такое?
Нельзя же столько жаловаться на судей, когда столько грубейших ошибок было в вашу сторону!
Ладно, рука, а когда голы из офсайда в финале ЛЧ, как вам такое?
Нельзя же столько жаловаться на судей, когда столько грубейших ошибок было в вашу сторону!
странно, что серхио рамос молчит. может, знает больше
странно, что серхио рамос молчит. может, знает больше