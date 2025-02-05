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Касильяс поддержал жалобу «Реала» против судей Ла Лиги

вчера, 22:16

Экс-голкипер «Реала» Икер Касильяс поддержал жалобу «Реала» против судей Ла Лиги.

Думаю, это хорошее заявление, поскольку клуб должен защищать свои интересы. Судейскому корпусу после появления системы видеоповторов, при которой каждое действие многократно анализируется, не помешал бы бывший игрок, который благодаря своему опыту мог бы говорить, что именно он видит. Мы можем понять, когда действия являются преднамеренными. Например, эпизоды, когда Жерар Пике играл рукой.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:29
вот только "бывшего игрока с опытом" ещё недостаёт !
они, как видим, зациклены на старых обидах и "сторону" выбирают заранее !
yf7bc7y3pkun
yf7bc7y3pkun
сегодня в 05:06
В общем это обвинение в адрес Барселоны, хотя и завуалированное.
Leki_chelsea
Leki_chelsea ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 01:15
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea ответ Agamaga___05 (раскрыть)
    сегодня в 01:14
      Дядя Ваня на диване
      Дядя Ваня на диване
      сегодня в 00:46
      Вспоминаю чемпионский сезон Моуриньо и просто ржу в голос, когда реальчик открывает вафельницу про судей. А ещё статистику пенальти и удалений в этом сезоне тупо посмотрите)
      Agamaga___05
      Agamaga___05 ответ Leki_chelsea (раскрыть)
      сегодня в 00:38
      Удалением Абидаля помог?!
      Касу следовало напомнить об ошибках в их пользу.
      Agamaga___05
      Agamaga___05
      сегодня в 00:36
      Касильяс уже во сне видит руку Пике, которой он часто маниту показывает 😂
      Ладно, рука, а когда голы из офсайда в финале ЛЧ, как вам такое?
      Нельзя же столько жаловаться на судей, когда столько грубейших ошибок было в вашу сторону!
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      вчера в 23:53
      Жерара чётко подколол))
      Не Э Г О ИС Т
      Не Э Г О ИС Т
      вчера в 23:37
      Что скажет Клаудиа Бавель?.. 🤭
      Leki_chelsea
      Leki_chelsea
      вчера в 22:44
      Да да , Жирар пике в матче барселона челси в 2009 году в лиге чемпионов тоже сыграл рыкой. Выташили барслелону судья
      Baggio R.
      Baggio R.
      вчера в 22:25, ред.
      В Реале совсем забыли о собственных метровых офсайдах.
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 22:21
      звездные в*йны)))
      странно, что серхио рамос молчит. может, знает больше
      Гость
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