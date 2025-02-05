Касильяс поддержал жалобу «Реала» против судей Ла Лиги

Экс-голкипер «Реала» поддержал жалобу «Реала» против судей Ла Лиги.

Думаю, это хорошее заявление, поскольку клуб должен защищать свои интересы. Судейскому корпусу после появления системы видеоповторов, при которой каждое действие многократно анализируется, не помешал бы бывший игрок, который благодаря своему опыту мог бы говорить, что именно он видит. Мы можем понять, когда действия являются преднамеренными. Например, эпизоды, когда Жерар Пике играл рукой.