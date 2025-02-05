«Реал» отказался встречаться с представителями судейского комитета

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вчера, 20:25

Завтра RFEF проведет встречу, в которой примут участие представители федерации, лиги, клубов и технического комитета судей (CTA).

На ней будут обсуждаться варианты решения проблем испанского футбола. Одной из тем разговора станет судейский вопрос.

Три недели назад «Реал Мадрид» получил приглашение на мероприятие и объявил о своем участии.

Однако во вторник вечером клуб сообщил RFEF, что представители не будут присутствовать на встрече «в связи с возникшими обстоятельствами».

Ассоциация не понимает такого решения и считает, что конференция поможет достичь компромисса между сторонами по некоторым вопросам.

Присутствие представителей CTA считают признаком того, что судейский комитет готов обсуждать проблемы.