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«Реал» отказался встречаться с представителями судейского комитета

вчера, 20:25

Завтра RFEF проведет встречу, в которой примут участие представители федерации, лиги, клубов и технического комитета судей (CTA).

На ней будут обсуждаться варианты решения проблем испанского футбола. Одной из тем разговора станет судейский вопрос.

Три недели назад «Реал Мадрид» получил приглашение на мероприятие и объявил о своем участии.

Однако во вторник вечером клуб сообщил RFEF, что представители не будут присутствовать на встрече «в связи с возникшими обстоятельствами».

Ассоциация не понимает такого решения и считает, что конференция поможет достичь компромисса между сторонами по некоторым вопросам.

Присутствие представителей CTA считают признаком того, что судейский комитет готов обсуждать проблемы.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:44
и этот демарш смотрится не солидно !
как минимум ...
3ton
3ton ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:57
Я видел , как Реалу ставили пенальти до штрафной , за попадание мяча в спину и голову.
Что Реал хочет доказать ?
Что их засуживают , а их соперников - ошибка , так бывает ?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:43
Зачем эти собрания, как они могут улучшить качество судейства? Весь мир видел, что Винисиус получил красную карточку и дискву, а вратарь Валенсии остался безнаказанным. Видели, что игрок Эспаньола должен был получить красную карточку, а судья не показал, даже ВАР не посмотрел. А в итоге, этот же игрок забил победный гол. В сезоне, когда Атлетико стал чемпионом Испании, Реал засудили, из-за чего Атлетико и стал чемпионом.
Dauletbek
Dauletbek ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:24
Потому что к этой встрече судейский корпус готов, там они могут предоставить Реалу факты, что судейские ошибки могут быть во все стороны, в отношении всех команд. И Реал уже знает...Могут предоставить видео, доказательства, что сам Перес будет не рад, что подал заяву... Организации не любят, когда на них жалуются и к каждой подобной встрече они готовятся должным образом, чтобы дать такой ответ, услышав который не захочешь рассказать, что было внутри этого кабинета... Я здесь ни за кого, и не осуждаю Реал за отсутствие их представителей. Я просто говорю о некоторых особенностях системы в организациях. Я кое-что в этом понимаю, был свидетелем того, как эти вещи происходят...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 21:42
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 21:17
    А вот это зря... Если есть претензии к судейскому корпусу, почему бы не встретиться с руководством судейского комитета? Там можно высказать претензии и дать необходимые комментарии. Не понимаю, почему Реал отказывается от такой возможности? Лучший клуб мира должен быть максимально открытым.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 20:57
    Что то Реал начинает чудить.... там отказались, тут отказались...
    Hamman
    Hamman
    вчера в 20:50
    И хорошо что не будут участвовать в этой встрече!
    А то у некоторых, сильно впечатлительных, представителей испанского футбола появился бы повод поныть что Реал договорился с судейским комитетом в свою пользу.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:26
    Опять обиделись)))
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