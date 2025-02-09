«Плимут Аргайл» одолел «Ливерпуль» в матче Кубка Англии

«Плимут Аргайл» переиграл «Ливерпуль» в 1/16 финала Кубка Англии (1:0).
Райан Харди реализовал пенальти на 53-й минуте.
В другой встрече «Брайтон» победил «Челси».
|Плимут Аргайл1 : 0Ливерпуль
|Матч завершен
«Плимут Аргайл» переиграл «Ливерпуль» в 1/16 финала Кубка Англии (1:0).
Райан Харди реализовал пенальти на 53-й минуте.
В другой встрече «Брайтон» победил «Челси».
но за время просмотра матча сложилось впечатление, что Жота, Диас, Кьеза "валяли дурака" не особо стараясь забить....ИМХО
никакой трагедии в вылете не вижу, наоборот можно сосредоточиться на матчах АПЛ ( плюс финал с сороками)
"за четырьмя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь" - может Слот сделал выводы из прошлых сезонов и решил быть более прагматичным... по весне увидим
но за время просмотра матча сложилось впечатление, что Жота, Диас, Кьеза "валяли дурака" не особо стараясь забить....ИМХО
никакой трагедии в вылете не вижу, наоборот можно сосредоточиться на матчах АПЛ ( плюс финал с сороками)
"за четырьмя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь" - может Слот сделал выводы из прошлых сезонов и решил быть более прагматичным... по весне увидим