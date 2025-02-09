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«Плимут Аргайл» одолел «Ливерпуль» в матче Кубка Англии

вчера, 19:59
Плимут АргайлЛоготип футбольный клуб Плимут Аргайл1 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Плимут Аргайл» переиграл «Ливерпуль» в 1/16 финала Кубка Англии (1:0).

Райан Харди реализовал пенальти на 53-й минуте.

В другой встрече «Брайтон» победил «Челси».

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:54
ну а Плимут с победой! было приятно видеть сколько радости было у их болельщиков, для них это праздник!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:49
предоставив возможность отдохнуть большей части основы, Слот рассчитывал малой кровью пройти дальше и данное решение абсолютно верно!
но за время просмотра матча сложилось впечатление, что Жота, Диас, Кьеза "валяли дурака" не особо стараясь забить....ИМХО
никакой трагедии в вылете не вижу, наоборот можно сосредоточиться на матчах АПЛ ( плюс финал с сороками)

"за четырьмя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь" - может Слот сделал выводы из прошлых сезонов и решил быть более прагматичным... по весне увидим
Джохар Ву
Джохар Ву
вчера в 23:13
Представляю сколько ставок сгорело)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:05
А мну в чудеса не верит - слили..
Вторые составы уровня Ливерпуля, просто обязаны на 5:0 выносить андердогов и не только, любого эшелона туманного Альбиона!
112910415
112910415
вчера в 22:22
неожиданный провал вторым составом
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:00
Радует хоть не одни такие )
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:52
Какое позорное зрелище от Ливерпуля . Даже один мяч не смогли забить .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:44
можно сколько угодно с натянутой улыбкой говорить, что ничего страшного, разгрузили календарь, главное. АПЛ и ЛЧ, и тд. и т.п.
но....нанести первый удар по воротам Плимута на 92 мин...это рука лицо.
минус квадрупл.
DXTK
DXTK
вчера в 20:57
Ливерпуль такой смешной обыграть Тоттенхэм 4-0, но встрял клубу откуда уволили если не ошибаюсь Руни, может и во время........почему не могли ттх слиться в кубке пепельницы, а этих разматать на классе???..........

PS Позор Ливерпулю........... квадрупла им не видать опять, даже требла!!! ах-ах-ах...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:54, ред.
Сейчас посмотрел, оказывается это последняя команда Чемпионшипа. Главный тренер Ливерпуля Арне Слот слишком недооценил соперника, или же наоборот, слишком переоценил свою команду. Выставил такой непонятный состав, который не справился с поставленной задачей. С другой стороны, плюс для Ливерпуля в том, что меньше матчей придётся сыграть. Впереди ведь плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА будет. Посмотрим, кто попадётся на Ливерпуль в плей-офф... Плимут Аргайл с победой, они сотворили эту сенсацию!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 20:51
Кому и что надо или не надо?
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:49
Оно им надо?!.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:49
Из какой лиги эта команда?
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:47
Ну , что здесь скажешь - бывает... и хуже но реже....)))
nosorog
nosorog
вчера в 20:27
понятно это не основа ливерпуля играла но такие команды надо обыгрывать все равно. как же повезло тем кто на плимут деньги поставил
lk_483777
lk_483777 ответ 69Haya96 (раскрыть)
вчера в 20:26
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:25
    Обычная недооценка. Или силы на другое берегли...
    shur
    shur
    вчера в 20:24
    ...тяжело быть под плинтусом,тьфу ты под Плимутом....?!
    Сергей Сердюк
    Сергей Сердюк
    вчера в 20:23
    Короли Великого Кубка Карабао играли!
    Всю мощь туда!
    Позор одним словом...
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 20:23
    Ага) пускай лучше с МакГрегором вискарь гонит или чё ещё... а к футболу чтоб больше ни-ни!
    LOpp
    LOpp ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
    вчера в 20:18
    Блин, я и не знал что Руни до Плимута доехал))
    Тренер из него конечно ....
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 20:14, ред.
    Дружище, тебе видней, ты лучше в АПЛ шаришь.)))
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:13, ред.
    ...Минхерц, английские лидеры непредсказуемые, высокомерие зашкаливает...!!! Как будто то так принято,даже определения не нахожу...!!!
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 20:12
    Не судите так строго - Плимуту просто не повезло с тем, что предыдущий тренер - старый алкаш! Недавно только от него избавились, а так ребята очень талантливые!
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    вчера в 20:12
    Смешно. Особенно после того, как насмехались над МС в Кубке Англии. А ведь совсем недавно, когда Ливерпуль разгромил "шпор" и вышел в финал Кубка лиги, опять были разговоры о квадрупле.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 20:11
    Неожиданно конечно но это кубок последний может обыграть первого
    69Haya96
    69Haya96
    вчера в 20:11
    Ливерпуль ясно дал понять, что им не нужен этот Кубок.

    Конате не играл, Ван Дейк не играл, Трент не играл... Я даже не говорю о полузащите. Это даже не вторая команда Ливерпуля, а третья. В финал Кубка Лиги вышли, но слили Кубок Англии. Этим Слот дал понять, что их главная цель — Премьер-лига, и конечно - Лига чемпионов.

    Состав «Ливерпуля» не обладает достаточной глубиной, чтобы конкурировать на трех фронтах, и Слот это знает.

    Плимут Аргайл с победой!
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 20:10
    Очередной крадрупл!!!
    Пофиг на самом деле на этот кубок, просто обидно, что второй состав с напами из первого не может обыграть чемпионшипов, и за напов обидно, что без Салаха, рил ничего сообразить не могут
    LOpp
    LOpp
    вчера в 20:10
    Плимут последняя команда из чемпионшипа))
    liverpool-today
    liverpool-today
    вчера в 20:09
    Кубок Англии это вам не это. Там даже кролик превращается во льва и показывает клыки. Хотя как обычно Слоту это даже в радость. Пусть выигрывают те кто хочет попасть в ЛЕ
    Гость
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