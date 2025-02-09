Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2024/2025

«Лацио» забил пять голов в ворота «Монцы»

вчера, 18:57
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)5 : 1Логотип футбольный клуб МонцаМонцаМатч завершен

«Лацио» разгромил «Монцу» в 24-м туре Серии А (5:1).

Адам Марушич вывел хозяев поля вперед на 31-й минуте, Педро на 57-й удвоил преимущество команды, Валентин Кастельянос увеличил разрыв в счете на 63-й, на 77-й Педро оформил дубль. Стефано Сенси на 86-й реализовал пенальти и отыграл один мяч. Фисайо Деле Баширу отметился на 88-й.

После этой игры «Лацио» идет на 4-м месте (45 очков), «Монца» замыкает таблицу (13 пунктов).

В другой встрече «Венеция» уступила «Роме».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Рубин» уступил «Нефтчи» в контрольном матче
Вчера, 17:26
«Рома» выиграла у «Венеции» в матче чемпионата Италии
Вчера, 16:23
«Интер Майами» крупно обыграл клуб из Гондураса. У Месси и Суареса по голу
Вчера, 08:10
«Реал» и «Атлетико» сыграли вничью
Вчера, 01:04
«Брайтон» победил «Челси» в матче Кубка Англии
Вчера, 00:59
«Милан» выиграл у «Эмполи» в матче Серии А
08 февраля
Сортировать
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 20:06
Разгром в Риме. Лацио – среди лидеров Серии А.... В семь раз больше поражений, чем у Юве. Зато выше в таблице.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:55
непросто будет Лацио в гонке за топ-4.
Юве. Милан, Фиорентина, Болонья и Рома рядошком))
112910415
112910415
вчера в 19:25
как Монцу-то не бить ?!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:05
Молодцы ребятушки. Классный фильм получился ☝️😉
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:02
Бьют маленьких))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 