«Лацио» забил пять голов в ворота «Монцы»

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вчера, 18:57

«Лацио» разгромил «Монцу» в 24-м туре Серии А (5:1).

Адам Марушич вывел хозяев поля вперед на 31-й минуте, Педро на 57-й удвоил преимущество команды, Валентин Кастельянос увеличил разрыв в счете на 63-й, на 77-й Педро оформил дубль. Стефано Сенси на 86-й реализовал пенальти и отыграл один мяч. Фисайо Деле Баширу отметился на 88-й.

После этой игры «Лацио» идет на 4-м месте (45 очков), «Монца» замыкает таблицу (13 пунктов).

В другой встрече «Венеция» уступила «Роме».