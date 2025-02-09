«Астон Вилла» переиграла «Тоттенхэм» в матче Кубка Англии

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вчера, 22:29

«Астон Вилла» обыграла «Тоттенхэм» в 1/16 финала Кубка Англии (2:1).

Джейкоб Рэмзи забил на 1-й минуте, Морган Роджерс отличился на 64-й. На 90+1-й один из мячей отыграл Матис Тель.

В другой встрече «Плимут Аргайл» одолел «Ливерпуль».