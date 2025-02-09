«Астон Вилла» переиграла «Тоттенхэм» в матче Кубка Англии

«Астон Вилла» обыграла «Тоттенхэм» в 1/16 финала Кубка Англии (2:1).
Джейкоб Рэмзи забил на 1-й минуте, Морган Роджерс отличился на 64-й. На 90+1-й один из мячей отыграл Матис Тель.
В другой встрече «Плимут Аргайл» одолел «Ливерпуль».
|Астон Вилла2 : 1Тоттенхэм
|Матч завершен
«Астон Вилла» обыграла «Тоттенхэм» в 1/16 финала Кубка Англии (2:1).
Джейкоб Рэмзи забил на 1-й минуте, Морган Роджерс отличился на 64-й. На 90+1-й один из мячей отыграл Матис Тель.
В другой встрече «Плимут Аргайл» одолел «Ливерпуль».
Бройлеров закатали по полной!
А всё началось с Кейна.....
Бройлеров закатали по полной!
А всё началось с Кейна.....