Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Кубок 2024/2025

«Астон Вилла» переиграла «Тоттенхэм» в матче Кубка Англии

вчера, 22:29
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Астон Вилла» обыграла «Тоттенхэм» в 1/16 финала Кубка Англии (2:1).

Джейкоб Рэмзи забил на 1-й минуте, Морган Роджерс отличился на 64-й. На 90+1-й один из мячей отыграл Матис Тель.

В другой встрече «Плимут Аргайл» одолел «Ливерпуль».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«РБ Лейпциг» выиграл у «Санкт-Паули»
Вчера, 21:23
«Акрон» минимально обыграл «Чжэцзян Профешионал» в контрольном матче
Вчера, 20:25
«Плимут Аргайл» одолел «Ливерпуль» в матче Кубка Англии
Вчера, 19:59
«Лацио» забил пять голов в ворота «Монцы»
Вчера, 18:57
«Рубин» уступил «Нефтчи» в контрольном матче
Вчера, 17:26
«Рома» выиграла у «Венеции» в матче чемпионата Италии
Вчера, 16:23
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:33
В этом сезоне шпоры летят практически всем и во всех турнирах. А ведь совсем недавно входили в топ-5 АПЛ.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:23
Ангелоса походу снимут
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:01
    DXTK
    DXTK
    вчера в 22:46
    Посткоглу с чемоданами на выход, вообще складывается такое ощущение что его просто слили....0-4 от Ливара и 1-2 с АВ.
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 22:44
    Игра ТТХ строилась всегда на Кейне и Соне, ушел Кейн, а Сон один не тянет. Вот и сегодня могли бы на ничью и пенки рассчитывать, но искра в баллон ушла и все...
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 22:42, ред.
    Когда тренер разрешает всё даже бухим на поле, не работа а рай, грех кровь не пролить ради весёлого движа)
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Ice van Reed (раскрыть)
    вчера в 22:40
    Бухать и драться на поле) вон как негру голову разбил сразу же ..
    112910415
    112910415
    вчера в 22:39
    хозяева сильнее ...
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 22:38
    В Вилле разрешили бухать Грилиш ушёл Рэшфорд пришёл, новый собутыльник тренера
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ shur (раскрыть)
    вчера в 22:37
    Тоже новость Антони в Бетисе два матча 2 MVP матча, в прошлом асист, в недавнем гол, мне это кого-то напоминает, ах да Спартак кем гордо МЮ в Англии стал сменив на этом посту Ливерпуль, оба агенты семь ноль со Спартаком
    shur
    shur
    вчера в 22:33
    ...20 минут неузнаваемого Решфорда, что Он творил,как будто с цепи сорвался! Виллу с заслуженной победой!!!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 22:33
    Забавная ситуация у Рэшфорда... Вроде сильно сдулся, не нужен Амориму и Мю, в этом сезоне был вообще бесполезен. Но перешёл на повышение получается))) и в лч есть шанс поиграть, да и в АПЛ будет наверняка повыше, чем Мю в таблице)))
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 22:33, ред.
    Матиас Тель взятый в аренду не смог спасти ТТХ от вылета, а вот Вильгельм Телль мог, если бы не забить , то очистить футбольное поле от преград перед вратарём))
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    вчера в 22:31
    Сильнейший клуб проходит дальше!
    протон
    протон
    вчера в 22:31
    Леон и Джейкоб очень стараются, молодчики, рано их списывать, они еще вцепятся за места свои
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 22:30
    Бодренько так побегали команды, голов могло быть куда больше)) Виллу с победой!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     