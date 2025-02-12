Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Хаверц выбыл до конца сезона

сегодня, 15:17

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц выбыл до конца сезона из-за разрыва подколенного сухожилия. Данную травму он получил на тренировке. Сообщается, что немцу может потребоваться операция.

Напомним, Хаверц перешёл в «Арсенал» из «Челси» в июле 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 15 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает немца в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов потратить крупную сумму на подписание нападающего «Ньюкасла» Александера Исака.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хаверц получил травму на сборах «Арсенала» в ОАЭ
Вчера, 23:14
Лучший бомбардир «Интера» Тюрам получил травму в матче с «Фиорентиной»
10 февраля
ОфициальноЛукас Васкес пропустит матч с «Манчестер Сити» из-за травмы
09 февраля
СлухиТер Штеген имеет шансы вернуться на поле в мае
09 февраля
ОфициальноДва игрока «Бенфики» получили разрыв крестов с разницей в несколько минут
09 февраля
Агент Головина прокомментировал травму игрока
08 февраля
Сортировать
Все комментарии
shur
shur
сегодня в 16:28
...Хаверц, Исак ....простите за юмор, кость да кожа, может что то
в подсознании,что худой и расположенный к травмам....В любом случае - здоровья парням...!!!
69Haya96
69Haya96
сегодня в 15:41
Остался ли у «Арсенала» игрок, способный забивать голы?
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 15:38
Здоровья Кайю! Скорейшего возвращения в команду!
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 15:32
Страшно, полгода без футбола
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:32, ред.
Это просто потеря потерь... Хаверц системообразующий игрок, он один из конструкторов игры Арсенала. Возместить эту потерю Артете будет очень сложно, почти невозможно. На то Микель и тренер, чтобы найти выход из ситуации. Кстати, почему в Арсенале так много травм на ровном месте? Есть над чем подумать...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:18
Жесть... на тренировке такую травмы получить... Здоровья и не спеша восстанавливаться.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 