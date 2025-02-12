Хаверц выбыл до конца сезона

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сегодня, 15:17

Нападающий «Арсенала» выбыл до конца сезона из-за разрыва подколенного сухожилия. Данную травму он получил на тренировке. Сообщается, что немцу может потребоваться операция.

Напомним, Хаверц перешёл в «Арсенал» из «Челси» в июле 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл 34 матча во всех турнирах, в которых забил 15 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 6 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает немца в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов потратить крупную сумму на подписание нападающего «Ньюкасла» Александера Исака.