Игрок «Фенербахче» получил удар посторонним предметом при праздновании гола

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сегодня, 14:30

Нападающий «Фенербахче» получил удар посторонним предметом в матче с «Аланьяспором».

Бразильский футболист отправился к угловому флажку, чтобы отпраздновать свой первый гол в турецкой Суперлиге. Когда он уже находился стоя спиной к трибунам, оттуда в него прилетело что-то похожее на бутылку с водой. Игрок упал на газон от боли, его окружили товарищи по команде, которые просили судей и врачей вмешаться.

При этом одноклубник форварда Фред активно жестикулировал в адрес болельщиков хозяев поля, когда прибыл на место инцидента.