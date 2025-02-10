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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияТурция. Супер-Лига 2024/2025

Игрок «Фенербахче» получил удар посторонним предметом при праздновании гола

сегодня, 14:30
АланьяспорЛоготип футбольный клуб Аланьяспор0 : 2Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеМатч завершен

Нападающий «Фенербахче» Талиска получил удар посторонним предметом в матче с «Аланьяспором».

Бразильский футболист отправился к угловому флажку, чтобы отпраздновать свой первый гол в турецкой Суперлиге. Когда он уже находился стоя спиной к трибунам, оттуда в него прилетело что-то похожее на бутылку с водой. Игрок упал на газон от боли, его окружили товарищи по команде, которые просили судей и врачей вмешаться.

При этом одноклубник форварда Фред активно жестикулировал в адрес болельщиков хозяев поля, когда прибыл на место инцидента.

Игрок «Фенербахче» получил удар посторонним предметом при праздновании гола Игрок «Фенербахче» получил удар посторонним предметом при праздновании гола Игрок «Фенербахче» получил удар посторонним предметом при праздновании гола Игрок «Фенербахче» получил удар посторонним предметом при праздновании гола Игрок «Фенербахче» получил удар посторонним предметом при праздновании гола Игрок «Фенербахче» получил удар посторонним предметом при праздновании гола

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Все комментарии
gmecdvftw22v
gmecdvftw22v
сегодня в 14:58
Это провокация, нужно разбираться.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:33
Скоро к ним игроки перестанут приезжать
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:32
Опять Турция - опять футбольный конфликт.
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