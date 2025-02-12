«Айнтрахт» мог подписать Роналду в 2022 году

Спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Маркус Крёше в подкасте BILD «Phrasenmäher» рассказал о том, что после победы в Лиге Европы в 2022 году клубу был предложен нападающий , ныне выступающий за «Аль-Наср».

В то время мы связались с Акселем Хельманом (член правления клуба). Он пришёл ко мне в офис и сказал: «Мы можем подписать Роналду». Я ответил: «Вы шутите?»

Честно говоря, я его [финансовый план] не читал. Нам сразу стало ясно: это не имеет смысла. Однажды я разговаривал с Фабио Паратичи, бывшим спортивным директором туринского «Ювентуса», о том, как сильно Роналду меняет клуб и что приходится бронировать другие отели просто потому, что внимание к нему гораздо выше. Роналду был бы слишком велик для «Айнтрахта».