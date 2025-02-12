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«Айнтрахт» мог подписать Роналду в 2022 году

вчера, 23:43

Спортивный директор франкфуртского «Айнтрахта» Маркус Крёше в подкасте BILD «Phrasenmäher» рассказал о том, что после победы в Лиге Европы в 2022 году клубу был предложен нападающий Криштиану Роналду, ныне выступающий за «Аль-Наср».

В то время мы связались с Акселем Хельманом (член правления клуба). Он пришёл ко мне в офис и сказал: «Мы можем подписать Роналду». Я ответил: «Вы шутите?»

Честно говоря, я его [финансовый план] не читал. Нам сразу стало ясно: это не имеет смысла. Однажды я разговаривал с Фабио Паратичи, бывшим спортивным директором туринского «Ювентуса», о том, как сильно Роналду меняет клуб и что приходится бронировать другие отели просто потому, что внимание к нему гораздо выше. Роналду был бы слишком велик для «Айнтрахта».

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Все комментарии
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 00:42
Ну вот.. А говорили, что он не искал клуб.. Обманщик.. 🤣
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:37
Они не осилили бы это...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:12
Лучшее решение Айнтрахта))
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:45
Интересно ещё остались клубы которые не хотели подписать Роналду...)
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