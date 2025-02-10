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«Челси» пришлёт тренера, который 2 года будет заниматься с Сатпаевым

вчера, 16:40

Глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев в интервью источнику рассказал, почему 16-летний нападающий Дастан Сатпаев, который подписал контракт с «Челси», ближайшие два года проведёт в клубе из Казахстана.

О том, почему футболисту не разрешили играть за разные команды академии «Челси» для набора опыта

Это невозможно по юридическим нормам. Сатпаев не является гражданином UK. При этом «Челси» на два года присылает в «Кайрат» тренера, который будет работать с Дастаном по программе лондонцев внутри нашего клуба, подводить его к 18-летнему возрасту.

Про то, может ли Сатпаев играть за основу «Кайрата» в ближайшие два года

Его участие в матчах мы как раз и будем согласовывать с тренером «Челси». Специалист будет жить у нас на базе. Всё это оплачивают лондонцы.

Это самый большой трансфер на выход в истории казахстанского футбола. Деньги поступают напрямую в наш клуб.

Он играет как центрального нападающего, так и «десятку». Может действовать и на флангах атаки.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 17:47
Следом Ливер возьмёт таджика? Арсенал киргиза?))
adekvat
adekvat ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:25
Сити взял узбека, Челси не отстает берет казаха.
drug01
drug01 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 16:49
Спасибо!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:45
Что-то много возни с этим парнем
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