«Челси» пришлёт тренера, который 2 года будет заниматься с Сатпаевым

Глава наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев в интервью источнику рассказал, почему 16-летний нападающий , который подписал контракт с «Челси», ближайшие два года проведёт в клубе из Казахстана.

О том, почему футболисту не разрешили играть за разные команды академии «Челси» для набора опыта

Это невозможно по юридическим нормам. Сатпаев не является гражданином UK . При этом «Челси» на два года присылает в «Кайрат» тренера, который будет работать с Дастаном по программе лондонцев внутри нашего клуба, подводить его к 18-летнему возрасту.

Про то, может ли Сатпаев играть за основу «Кайрата» в ближайшие два года

Его участие в матчах мы как раз и будем согласовывать с тренером «Челси». Специалист будет жить у нас на базе. Всё это оплачивают лондонцы.

Это самый большой трансфер на выход в истории казахстанского футбола. Деньги поступают напрямую в наш клуб.

Он играет как центрального нападающего, так и «десятку». Может действовать и на флангах атаки.