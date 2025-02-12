Футбольный клуб «Гремио» подписал полузащитника «Ахмата»

1739342769

сегодня, 09:46

Футбольный клуб «Гремио» объявил о подписании полузащитника «Ахмата» . С игроком заключили контракт до декабря 2027 года. По данным портала Transfermarkt сумма трансфера составила 1 миллион евро.

Напомним, Камило выступал за «Ахмат» с августа 2023 года. В текущем сезоне на счету 25-летнего опорного полузащитника 16 матчей в РПЛ (6 жёлтых карточек) и 5 игр в Кубке России (ассист и жёлтая карточка). Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 1,2 миллиона евро.