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Футбольный клуб «Гремио» подписал полузащитника «Ахмата»

сегодня, 09:46

Футбольный клуб «Гремио» объявил о подписании полузащитника «Ахмата» Камило. С игроком заключили контракт до декабря 2027 года. По данным портала Transfermarkt сумма трансфера составила 1 миллион евро.

Футбольный клуб «Гремио» подписал полузащитника «Ахмата»

Напомним, Камило выступал за «Ахмат» с августа 2023 года. В текущем сезоне на счету 25-летнего опорного полузащитника 16 матчей в РПЛ (6 жёлтых карточек) и 5 игр в Кубке России (ассист и жёлтая карточка). Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ проявляют интерес к защитнику «Гремио».

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Все комментарии
ymkxq29uu5v5
ymkxq29uu5v5
сегодня в 10:25
Для Ахмата был как-то полезен.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:02
Погреется на солнышке и отдохнет)))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:52
Наладили культурный обмен в обе стороны...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:48
Видно тоже потянуло - назад в пампасы...)))
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