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«Кайрат» объявил о переходе 16-летнего игрока в «Челси»

сегодня, 13:27

Алматинский «Кайрат» и лондонский «Челси» достигли договорённости о переходе 16-летнего нападающего Дастана Сатпаева.

Игрок присоединится к английскому клубу летом 2026 года, когда достигнет совершеннолетия. До этого времени он будет продолжать выступать за «Кайрат».

За два сезона в QJ League (юношеская лига Казахстана) форвард провёл 28 матчей, забил 26 голов и сделал 10 ассистов. Также на его счету 5 игр и победный мяч в Первой лиге. В Юношеской лиге УЕФА у него 4 поединка, один гол и одна результативная передача.

В мае прошлого года, в возрасте 15 лет, Сатпаев стал самым молодым футболистом в истории «Кайрата», дебютировав за основную команду.

Содействие в организации трансфера оказало агентство ProSports Management Германа Ткаченко.

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Все комментарии
9gs7z8x7drvn
9gs7z8x7drvn
сегодня в 15:36
Лишь бы не загубили большими деньгами.
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 15:15
Ткаченко это не Селюк)))
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 15:02
Наверное все это связано с санкциями. Поэтому клубы Европы начали брать казахов, узбеков, армян.
adekvat
adekvat
сегодня в 14:46
Посмотрим кто это, и что он умеет.
112910415
112910415
сегодня в 14:27
жемчужину нашли
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 14:14
Я все думал, когда появится эта новость на соккере. Вот и появилась.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:09
О как... В АПЛ уже не тропа а целая дорога
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 13:49
Главное Селюка не допускать туда!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:47
Видимо Сатпаев действительно представляет из себя что-то серьёзное, раз сам Челси заметил его. Да и Герман Ткаченко ерундой не занимается. Футбольный рынок Средней Азии выходит из тени, у них появляется много талантливых молодых игроков. Почему в России местные таланты рано заканчивают своё развитие?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:44
Средняя Азия начала поставки в АПЛ ☝️✊️😉
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