«Кайрат» объявил о переходе 16-летнего игрока в «Челси»

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сегодня, 13:27

Алматинский «Кайрат» и лондонский «Челси» достигли договорённости о переходе 16-летнего нападающего .

Игрок присоединится к английскому клубу летом 2026 года, когда достигнет совершеннолетия. До этого времени он будет продолжать выступать за «Кайрат».

За два сезона в QJ League (юношеская лига Казахстана) форвард провёл 28 матчей, забил 26 голов и сделал 10 ассистов. Также на его счету 5 игр и победный мяч в Первой лиге. В Юношеской лиге УЕФА у него 4 поединка, один гол и одна результативная передача.

В мае прошлого года, в возрасте 15 лет, Сатпаев стал самым молодым футболистом в истории «Кайрата», дебютировав за основную команду.

Содействие в организации трансфера оказало агентство ProSports Management Германа Ткаченко.