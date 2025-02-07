Андони Ираола — лучший тренер января в АПЛ

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вчера, 15:30

Наставник «Борнмута» признан лучшим тренером АПЛ по итогам января.

Испанский специалист выиграл награду во второй раз.

«Борнмут» одержал три победы и один раз сыграл вничью в четырех матчах в прошлом месяце.