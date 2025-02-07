Андони Ираола — лучший тренер января в АПЛ

Наставник «Борнмута» Андони Ираола признан лучшим тренером АПЛ по итогам января.
Испанский специалист выиграл награду во второй раз.
«Борнмут» одержал три победы и один раз сыграл вничью в четырех матчах в прошлом месяце.
Наставник «Борнмута» Андони Ираола признан лучшим тренером АПЛ по итогам января.
Испанский специалист выиграл награду во второй раз.
«Борнмут» одержал три победы и один раз сыграл вничью в четырех матчах в прошлом месяце.
И это с кучей травм, например, сейчас травмированы ключевой защитник Маркос Сенеси и недешевый нападающий, купленный летом из Порту, Эванилсон.
И это с кучей травм, например, сейчас травмированы ключевой защитник Маркос Сенеси и недешевый нападающий, купленный летом из Порту, Эванилсон.
Если чесно, Ираола проделывает отличную работу. Он и в скромном Райо показывал хорошие результаты, и в скромном Борнмуте продолжает давать положительные результаты! Если чесно, если Артета вдруг уйдет из Арсенала, то я бы предпочел заменить его либо Ираолой, либо Индзаги
Если чесно, Ираола проделывает отличную работу. Он и в скромном Райо показывал хорошие результаты, и в скромном Борнмуте продолжает давать положительные результаты! Если чесно, если Артета вдруг уйдет из Арсенала, то я бы предпочел заменить его либо Ираолой, либо Индзаги