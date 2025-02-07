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Андони Ираола — лучший тренер января в АПЛ

вчера, 15:30

Наставник «Борнмута» Андони Ираола признан лучшим тренером АПЛ по итогам января.

Испанский специалист выиграл награду во второй раз.

«Борнмут» одержал три победы и один раз сыграл вничью в четырех матчах в прошлом месяце.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 21:34
Ираола проделывает впечатляющую работу. Со скромным составом поставил свой футбол и закрепился в середине таблицы (концовку подслили тремя поражениями и не хватило очка до десятки), а сейчас вообще идут недалеко от лидеров.

И это с кучей травм, например, сейчас травмированы ключевой защитник Маркос Сенеси и недешевый нападающий, купленный летом из Порту, Эванилсон.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:39
Молодец, заслужил!
Если чесно, Ираола проделывает отличную работу. Он и в скромном Райо показывал хорошие результаты, и в скромном Борнмуте продолжает давать положительные результаты! Если чесно, если Артета вдруг уйдет из Арсенала, то я бы предпочел заменить его либо Ираолой, либо Индзаги
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:13
Борнмут гроза грандов АПЛ))) и все благодаря таланту тренера Ираолы. Жаль, если в летом лучшие игроки покинут команду на повышения. Таковы реалия.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:43
Хорошие результаты... удачи и тренеру и клубу в играх!
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