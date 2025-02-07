Слуцкий выиграл Суперкубок Китая с «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд

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вчера, 16:56

«Шанхай Шэньхуа», который тренирует , обыграл «Шанхай Порт» со счётом 3:2 и завоевал Суперкубок Китая.

В составе «Шанхай Порт» дубль оформил Габриэльзиньо. За «Шанхай Шэньхуа» забили Ибраим Амаду, Юй Ханьчао и Андре Луис.

Команде Леонида Слуцкого удалось отыграться и вырвать победу в добавленное время, забив голы на 90+4-й и 90+7-й минутах.

Таким образом, Леонид Слуцкий выиграл второй трофей с «Шанхай Шэньхуа».

В 2024 году «Шанхай Шэньхуа» в матче за Суперкубок Китая обыграл «Шанхай Порт» с минимальным счётом 1:0.