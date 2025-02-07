Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призы

Слуцкий выиграл Суперкубок Китая с «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд

вчера, 16:56

«Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий, обыграл «Шанхай Порт» со счётом 3:2 и завоевал Суперкубок Китая.

В составе «Шанхай Порт» дубль оформил Габриэльзиньо. За «Шанхай Шэньхуа» забили Ибраим Амаду, Юй Ханьчао и Андре Луис.

Команде Леонида Слуцкого удалось отыграться и вырвать победу в добавленное время, забив голы на 90+4-й и 90+7-й минутах.

Таким образом, Леонид Слуцкий выиграл второй трофей с «Шанхай Шэньхуа».

В 2024 году «Шанхай Шэньхуа» в матче за Суперкубок Китая обыграл «Шанхай Порт» с минимальным счётом 1:0.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноАндони Ираола — лучший тренер января в АПЛ
Вчера, 15:30
ОфициальноДжастин Клюйверт — лучший игрок АПЛ по итогам января
Вчера, 14:10 Фото
Мбаппе – лучший футболист «Реала» в январе
05 февраля
ОфициальноМбаппе признали лучшим игроком января в Ла Лиге
31 января
ОфициальноСтали известны претенденты на приз лучшему игроку января в АПЛ
30 января
ОфициальноМорган Роджерс — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
30 января
Сортировать
Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:19
кубок и чемпионат выиграл Шанхай Порт. че в таком случае суперкубок со второй командой чемпионата, а не с финалистом кубка?
протон
протон
вчера в 20:00
Просто порадуемся за Леонида, молодец! Как перевернули матч!
У Мостового изжога обострится
pf5ghuh6m4m7
pf5ghuh6m4m7
вчера в 18:42
Кроме Суперкубка пора что-то выиграть
Capral
Capral
вчера в 18:33
Молодец, Ленчик-пончик, так держать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:24
Надо же, они еще и отыгрывались...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:15
Таким камбеком Лёня заслужил не только прозвище Леонид "Алонсо" Слуцкий, но и встал вторым в очередь на пост следующего тренера Реала.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:14
Лёня не останавливайся - Бог троицу любит"! , ну а дальше будет видно...)
drug01
drug01
вчера в 17:03
Такой успех радует
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 