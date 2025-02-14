Анчелотти: «Контракт Винисиуса? Не переживаю об этом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о продлении контракта нападающего Винисиуса Жуниора с клубом.
Контракт Винисиуса? Я не переживаю об этом. Ему все нравится в клубе, и мы им довольны. Здесь больше нечего сказать, мы это не обсуждаем.
у Папы проблемы,тогда и у бразильца тоже, Я вижу в этом нормальную "зависимость и доверие", функция или опция "игрок+
Тренер" ....!!!
у Папы проблемы,тогда и у бразильца тоже, Я вижу в этом нормальную "зависимость и доверие", функция или опция "игрок+
Тренер" ....!!!