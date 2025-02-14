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Анчелотти: «Контракт Винисиуса? Не переживаю об этом»

вчера, 17:14

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о продлении контракта нападающего Винисиуса Жуниора с клубом.

Контракт Винисиуса? Я не переживаю об этом. Ему все нравится в клубе, и мы им довольны. Здесь больше нечего сказать, мы это не обсуждаем.

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shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:16
...абсолютно так и есть! У Карло контракт и тогда Вини на коне,
у Папы проблемы,тогда и у бразильца тоже, Я вижу в этом нормальную "зависимость и доверие", функция или опция "игрок+
Тренер" ....!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:28
Анчи о своем контракте думает))
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