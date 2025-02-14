Стало известно, при каких условиях «Динамо» продлит контракт с Личкой

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вчера, 16:43

В июне 2023 года чешский специалист заключил контракт с московским «Динамо» по схеме «1+1+1».

По информации источника, возможность продления соглашения на один год предусматривается при выполнении одним из условий: попадании «Динамо» в тройку лидеров по итогам чемпионата или завоевании Кубка России.

Важно отметить, что для пролонгации контракта достаточно желания хотя бы одной из сторон, если одно из вышеуказанных условий будет выполнено.