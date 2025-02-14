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Стало известно, при каких условиях «Динамо» продлит контракт с Личкой

вчера, 16:43

В июне 2023 года чешский специалист Марцел Личка заключил контракт с московским «Динамо» по схеме «1+1+1».

По информации источника, возможность продления соглашения на один год предусматривается при выполнении одним из условий: попадании «Динамо» в тройку лидеров по итогам чемпионата или завоевании Кубка России.

Важно отметить, что для пролонгации контракта достаточно желания хотя бы одной из сторон, если одно из вышеуказанных условий будет выполнено.

В предыдущем году соглашение с тренером было продлено на основании того, что «Динамо» заняло третье место в РПЛ.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:24
имеют место смутные сомнения ...
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:10
Динамикам нужен другой тренер... видимо начинают готовить заранее...
x7v5s33rz8m3
x7v5s33rz8m3
вчера в 17:49
Такого тренера лучше отправить домой поскорее.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:22
Для клуба середняка пойдет очень даже!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:19
Хороший тренер, пускай продлевают...
Gotlib
Gotlib
вчера в 17:16
В 2007 и в 2008 году, сначала Фабио Капелло, а затем Бернд Шустер были уволены с поста тренера мадридского Реала, несмотря на тот факт, что оба приводили команду к чемпионству в Ла Лиге. Видимо руководство клуба не устроил стиль игры команды при этих тренерах. Тем более какого-то сосисочного чеха надо гнать из команды, даже, если Динамо станет чемпионом, что очень сомнительно.
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:15
Ну, домой-то вряд ли...
Думаю, у Лички многие клубы РПЛ "держат в уме" его возможную отставку и готовы предложить контракт.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:07
В этом году третье место Динамо нереально, как и Кубок. Значит Личку домой?
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