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«Реал» не будет вести переговоры о продлении контракта с Винисиусом

вчера, 15:28

«Реал» не планирует вести переговоры о продлении контракта с Винисиусом Жуниором до лета 2026 года.

Текущее соглашение бразильского футболиста с клубом истекает в 2027 году. Представители игрока остались недовольны предложенными «Реалом» условиями нового контракта.

Ранее сообщалось, что представители вингера с 2023 года ведут переговоры с саудовской лигой.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ AKH (раскрыть)
сегодня в 00:25
Так это же плюс реала. Ктосильнее, тот и прав.
shur
shur ответ AKH (раскрыть)
вчера в 22:57
...элементарно Ватсон, тоесть АКН...!!!
AKH
AKH ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:49
Не делайте из еды культа, дорогой человек..

Просто перечислите хотя бы 2-х :) За всю то историю.. А я перечислю н-ное количество уведенных Реалом игроков топ уровня :)
shur
shur ответ AKH (раскрыть)
вчера в 22:36
...надеюсь понятно ответил...!!!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:03
Не нужно ему уезжать из Европы, без его истерик скучно будет футболу))
AKH
AKH ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:02
И прежде чем злорадствовать, просьба, перечислите хотя бы несколько лучших игроков за всю историю Реала, которых переманили другие клубы :) Имею в виду, игроков нужных Реалу в тот момент, надеюсь понятно пояснил.. Хотя бы двух, за всю историю.. :)
AKH
AKH ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:59
Да не надо сарказма :) В кои то веки и один раз Париж прикупил Неймара и чемодана с чипсами (никчемного при том, которого по ходу выгнали из родного клуба). Не надо сравнивать с Реалом, который только этим и занимается всю свою историю.. :)
d2kghhv6v96t
d2kghhv6v96t
вчера в 16:49
Камерунский Эму в действии!
shur
shur ответ AKH (раскрыть)
вчера в 16:26
...да здравствует неповторимый,пушистый, вечный чемпион Французкой Республики !!! Обладая самым мощном оконечником
в Европе ,конечно нигде не купленные,доморощенные, Месси,Неймар, Мбаппе умудрился 79-ться во всеми небезызвестной Лиге Чемпионов! Только сейчас что то стало получаться, а уже гонору,куда деваться, скромнее надо быть!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:05
Реал не станет вести переговоры с игроком, который сам себе вставит ценник.
бразилец хочет получать больше черепахи.
хотя конкуренция может подстегнут Переса к переговорам.
сейчас Вини и КМ получают одинаковую зарплату.
уйти просто так за один миллиард в саудовский клуб бразилец пока не решается.
боится что пострадает репутация.
надеюсь, что Винисиус останется в Мадриде. пусть у Переса болит голова))
после ухода Вини, уверен, Анчелотти мигом вернется к схему на 4-1-2-1-2, значит, Джуд снова вперед пойдет, будет чаще забивать.
по теме, не удивлюсь любому решению Винисиуса.
AKH
AKH
вчера в 15:59
Очень приятно видеть, как Реал стоит перед проблемой потерять своего лучшего игрока :) Всю свою историю они сманивали лучших из лучших их других клубов, никогда не теряя своих лучших.. И вот тут то они в первый раз очутились в шкуре клубов, которых грабили. От души буду болеть за СА, что бы сманили губастого. Просто что бы Реал понял, что он делал десятки лет подряд..
p7cuam4q69nq
p7cuam4q69nq
вчера в 15:56
Арабы не хотят платить большие отступные, у них есть пример Неймара
adekvat
adekvat
вчера в 15:51
Сколько ему предлагают арабы, Реал не сможет перебить.
STVA 1
STVA 1 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 15:49
Это точно. Жора знатный прогнозист)))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 15:48
Прогнозы Черданцева сбываются с точностью до наоборот, помним же.
YNWA
YNWA ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 15:40
Да нет, реал его толкнуть хочет.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 15:38
Думаю, Винисиус дождется окончания своего контракта с Реалом и перейдет в чемпионат Саудовской Аравии свободным агентом. С Реалом продлевать контракт он не станет, так как мадридский клуб не сможет предложить ему такую зарплату какую предлагают саудовцы.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:33
Тут скорее не Реал не будет вести переговоры, а игрок и его нигеры)))
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