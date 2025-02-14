«Реал» не будет вести переговоры о продлении контракта с Винисиусом

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вчера, 15:28

«Реал» не планирует вести переговоры о продлении контракта с до лета 2026 года.

Текущее соглашение бразильского футболиста с клубом истекает в 2027 году. Представители игрока остались недовольны предложенными «Реалом» условиями нового контракта.

Ранее сообщалось, что представители вингера с 2023 года ведут переговоры с саудовской лигой.