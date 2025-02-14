«Реал» не будет вести переговоры о продлении контракта с Винисиусом

«Реал» не планирует вести переговоры о продлении контракта с Винисиусом Жуниором до лета 2026 года.
Текущее соглашение бразильского футболиста с клубом истекает в 2027 году. Представители игрока остались недовольны предложенными «Реалом» условиями нового контракта.
Ранее сообщалось, что представители вингера с 2023 года ведут переговоры с саудовской лигой.
Просто перечислите хотя бы 2-х :) За всю то историю.. А я перечислю н-ное количество уведенных Реалом игроков топ уровня :)
Просто перечислите хотя бы 2-х :) За всю то историю.. А я перечислю н-ное количество уведенных Реалом игроков топ уровня :)
в Европе ,конечно нигде не купленные,доморощенные, Месси,Неймар, Мбаппе умудрился 79-ться во всеми небезызвестной Лиге Чемпионов! Только сейчас что то стало получаться, а уже гонору,куда деваться, скромнее надо быть!!!
в Европе ,конечно нигде не купленные,доморощенные, Месси,Неймар, Мбаппе умудрился 79-ться во всеми небезызвестной Лиге Чемпионов! Только сейчас что то стало получаться, а уже гонору,куда деваться, скромнее надо быть!!!
бразилец хочет получать больше черепахи.
хотя конкуренция может подстегнут Переса к переговорам.
сейчас Вини и КМ получают одинаковую зарплату.
уйти просто так за один миллиард в саудовский клуб бразилец пока не решается.
боится что пострадает репутация.
надеюсь, что Винисиус останется в Мадриде. пусть у Переса болит голова))
после ухода Вини, уверен, Анчелотти мигом вернется к схему на 4-1-2-1-2, значит, Джуд снова вперед пойдет, будет чаще забивать.
по теме, не удивлюсь любому решению Винисиуса.
бразилец хочет получать больше черепахи.
хотя конкуренция может подстегнут Переса к переговорам.
сейчас Вини и КМ получают одинаковую зарплату.
уйти просто так за один миллиард в саудовский клуб бразилец пока не решается.
боится что пострадает репутация.
надеюсь, что Винисиус останется в Мадриде. пусть у Переса болит голова))
после ухода Вини, уверен, Анчелотти мигом вернется к схему на 4-1-2-1-2, значит, Джуд снова вперед пойдет, будет чаще забивать.
по теме, не удивлюсь любому решению Винисиуса.