В ЦСКА назвали цель в нынешнем сезоне Премьер-Лиги

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о целях команды в нынешнем сезоне РПЛ.
Чего жду от второй части сезона РПЛ? Побед ЦСКА.
На что ЦСКА может претендовать, учитывая нынешнее турнирное положение? Думаю, в этом году нас устроит, если войдем в тройку. А уже в следующие будем подниматься.
Что бы понять и знать об этом надо следить за РПЛ.
Что бы понять и знать об этом надо следить за РПЛ.
Ну это как то не патриотично с вашей стороны.
Ну это как то не патриотично с вашей стороны.
В медицине это называют фантомные боли.
ЦСКА максимум в этом году может зацепиться за пятое место и то если повезёт, ну а в обозримом будущем выше даже и не светит.
Гинер это свадебный генерал, он никто и его хотелки это просто хотелки простого болельщика.
В медицине это называют фантомные боли.
ЦСКА максимум в этом году может зацепиться за пятое место и то если повезёт, ну а в обозримом будущем выше даже и не светит.
Гинер это свадебный генерал, он никто и его хотелки это просто хотелки простого болельщика.