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В ЦСКА назвали цель в нынешнем сезоне Премьер-Лиги

вчера, 18:26

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о целях команды в нынешнем сезоне РПЛ.

Чего жду от второй части сезона РПЛ? Побед ЦСКА.

На что ЦСКА может претендовать, учитывая нынешнее турнирное положение? Думаю, в этом году нас устроит, если войдем в тройку. А уже в следующие будем подниматься.

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Все комментарии
bsh3pyan3q6u
bsh3pyan3q6u ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 05:35
Цель то конечно достойная, но не выполнима для ЦСКА как в этом году так и в ближайшие годы.
Что бы понять и знать об этом надо следить за РПЛ.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ccz59z58n6w7 (раскрыть)
вчера в 22:13, ред.
    Unkle_Istwan
    Unkle_Istwan
    вчера в 21:15
    Твои слова да Богу в уши
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 20:56
    Гинер - Президент ПФК ЦСКА и владелец 30% акций клуба
    lotsman
    lotsman ответ sxcdqm3aj2k5 (раскрыть)
    вчера в 20:52
    И что неправильное я сказал?
    sxcdqm3aj2k5
    sxcdqm3aj2k5 ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 20:45
    Жалко, что вы не следите за РПЛ, а иначе не писали бы такое.
    ccz59z58n6w7
    ccz59z58n6w7 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    вчера в 20:43
    То есть вы думаете, что ЦСКА обойдёт Спартак?
    Ну это как то не патриотично с вашей стороны.
    rms9fevjfgyy
    rms9fevjfgyy
    вчера в 20:39
    Так часто бывает когда человек имеет всё и властен, но потом теряет многое или всё, по привычки думает о своём могуществе.
    В медицине это называют фантомные боли.
    ЦСКА максимум в этом году может зацепиться за пятое место и то если повезёт, ну а в обозримом будущем выше даже и не светит.
    Гинер это свадебный генерал, он никто и его хотелки это просто хотелки простого болельщика.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 20:32
    3 место и в ЛЕ будете играть.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 20:28, ред.
    Лично у меня состав команды не внушает доверия и лишает всякого вдохновения, а потому могут быть лишь в шестёрке первых. А если быть точнее - с 4 по 6-ое.
    fhw39qzxqew2
    fhw39qzxqew2
    вчера в 19:45
    В шестерке бы удержались.
    djo11
    djo11
    вчера в 19:40
    теоретически конечно можно в тройку влезть) но пока только теоретически, конечно зенит и спартак наверняка будут уходить в отрыв и разыгрывать чемпионство,не думаю что краснодар сможет им дать бой и займет 3-е место, а вот обойти динамо и локомотив и занять 4-е место,звучало бы более реально) хотя если не смогут дать бой зениту после паузы, а ростов и рубин поднажмут,может и 6-е место будет сложно удержать) пока ничего не понятно с этой новой схемой) может качнуть как вверх, так и вниз) так что самый реальный прогноз это останутся 6-ми опять)
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:27
    Цель достойная и вполне выполнимая, но у конкурентов тоже такие же цели.)
    Хиромант
    Хиромант ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 19:05
    - Практически нереально...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 19:03
    Вряд ли кто из первых трех пустит. По игре, да и по составу три первые команды покрепче будут. В этом сезоне, а дальше видно будет.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 18:53, ред.
    Вполне реальные цели...но там шесть претендентов на три медали...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 18:48
    Да все верно говорит. Но и в тройку попасть будет крайне тяжело
    Гость
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