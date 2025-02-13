Российский бренд конструкторов выпустил коллекции, посвящённые «Спартаку»

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сегодня, 12:03

Российский бренд РУБРИК совместно со «Спартаком» выпустил коллекцию конструкторов, посвящённых «красно-белым». В серию вошли модель «Лукойл Арены», эмблема и фирменный автобус команды.

Болельщики «Спартака» уже могут приобрести LEGO-совместимые модели автобуса и эмблемы на маркетплейсах под брендом РУБРИК, в официальном интернет-магазине и в фирменных магазинах клуба, а набор с ареной из 3,7 тысяч деталей поступит в продажу в сентябре 2025 года.

Ранее защитник «красно-белых» Срджан Бабич отреагировал на информацию об интересе к нему из Саудовской Аравии.