Скромные и смертельно опасные. Голевые успехи форвардов Ретеги, Гирасси и Вуда – феномен сезона

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вчера, 14:52

Футболисты вышли из тени.

Форвард «Аталанты» – король реализации

Голов в футболе меньше не стало. Многие команды плохо обороняются. Иногда это связано с кадровыми потерями. А чаще с общим состоянием команд. Даже в матче «Манчестер Сити» и «Реала» допускали детские ошибки в защите. В Серии А тоже высокая средняя результативность. Лидером гонки снайперов неожиданно стал нападающий «Аталанты» Ретеги. На родине аргентинца считают предателем. После выступлений за юношескую команду «альбиселесте» выбрал родину предков. В Италию Ретеги попал из скромного клуба «Тигре», хотя в детстве учился в школах «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс». Матео давно списали в Аргентине, его подобрали скауты «Дженоа».

В Серии А в прошлом сезоне в 29 матчах нападающий забил всего 7 мячей. Это сумма голов Дембеле в трёх последних матчах за ПСЖ . Ретеги не было чем хвастаться. На Евро-2024 не забил ни разу. Не помог Италии защитить титул. А затем перешел в «Аталанту», где тренер Гасперини вскрыл сейф, где хранились голевые решения Матео. После покера против «Вероны» у Ретеги 20 голов в Серии А в 22 матчах. При этом xG всего 12.7. Такой средней результативности и эффективности у форварда не было никогда. Сегодня «Аталанта» сыграет в Брюгге в Лиге чемпионов. Голы Ретеги нужны клубу из Бергамо, чтобы пройти дальше.

Скромный гвинеец повторяет за Роналду

Вчера Гирасси повторил рекорды Холанда и Левандовского по голам за сезон с «Боруссией» в Лиге чемпионов. После успеха в «Штутгарте» гвинеец перешел в состав финалистов Лиги чемпионов, но «желто-черных» ждал сложный старт сезона. Молодой тренер Шахин не справился. Теперь «Боруссию» тренирует Ковач. Хорват на выходных проиграл «Штутгарту», поэтому в Лиссабоне против «Спортинга» его команда должна была реабилитироваться. Получилось, причем два голевых действия на счету Гирасси. Сехру забил важный первый мяч, открыл путь к разгрому. Это десятый подряд результативный матч 28-летнего гвинейца в Лиге чемпионов.

Впечатляющую серию Гирасси начал пять лет назад, когда забил в ворота «Челси», выступая за «Ренн». Теперь отличался пасами или точными ударами в девяти матчах с «Боруссией». У Гирасси 10 голов и 3 ассиста. Такой суммы действий не было даже у Холанда. А если Сехру отличится в ответном поединке против «Спортинга», то повторит рекорд Лиги чемпионов. Лишь Криштиану Роналду и Руд ван Нистелрой собирали серии из 11 подряд матчей с результативными действиями. Гирасси близок к достижению, которого нет у Месси, Левандовского, Бензема и Рауля. Неплохой результат для парня, которого «Штутгарт» подписал всего за 9 миллионов евро.

Новозеландский ветеран на гребне волны

Мистер Кристофер Вуд родился в Окленде, крупнейшем городе Новой Зеландии. Парни с его габаритами выбирают регби, а Вуд мечтал стать футболистом. В профессиональном футболе Крис с пятнадцати лет, то есть восемнадцать сезонов ждал, чтобы оказаться на гребне волны. У Вуда на старте карьеры была высокая результативность, но не отличался стабильностью. Вечно менял английские клубы. Долго не был основным ни в одном из составов в низших лигах. Вуд мог стать чемпионом Англии с «Лестером», но Варди оттеснил его от основы, когда боролись за выживание. Затем «лисы» удивили футбольный мир, а Вуд тогда был нападающим «Лидса» во второй лиге. Вот где получилось развернуться. Криса снова заметили в АПЛ .

В составе «Бернли» у него получилось заиграть стабильнее. Однако максимумом в те времена стали 14 голов за сезон в АПЛ . Хороший, но не замечательный результат. А вот когда в Вуда поверили в «Ньюкасле», то получили два гола в чемпионате за год. Крис быстро покинул «Ньюкасл». Лишь после тридцати лет повезло. В 33 года выступает за команду, которой идеально подходит его манера игры. У тренера Эшпириту Санту в «Ноттингем Форест» новозеландец забил 17 раз в 24 турах АПЛ . За Салахом и Холандом не угнаться. Зато «лесники» сейчас на третьей строчке в таблице. У Вуда появился шанс в почтенном для футбола возрасте дебютировать в Лиге чемпионов. Мечты сбываются, когда Крис уже и не надеялся.

Швед Дьёкереш боится эффекта Золушки

Карета не должна превратиться в тыкву, хотя Виктор – футбольная Золушка. Забил 62 гола за «Спортинг» и сборную Швеции в прошлом году. А недавно выступал за «Ковентри» в Чемпионшипе. Ещё чуть раньше у Дьёкереша были длительные отрезки без единого гола. Форвард близок к празднованию 27-летия, поздно раскрылся. Виктор в новом сезоне забил 34 гола в 35 матчах. Против «Боруссии» вышел на замену и не спас. Но после ухода любимого тренера Аморима в «Манчестер Юнайтед» Дьёкереш радовал голевыми действиями.

Расцветают форварды, в которых сомневались. Даже успех Исака из «Ньюкасла» это история об игроке, которого недооценивали гранды. После неудачи в Дортмунде швед играл за «Реал Сосьедад». Затем перешел в «Ньюкасл Юнайтед», а не в состав фаворита АПЛ . Лишь сейчас напарник Дьёкереша по сборной может оказаться в основе именитого клуба. Виктора тоже ждёт новый вызов. Нападающему с такой результативностью незачем тратить время в «Спортинге». Хотя момент опасный, ведь Дьёкереш потерял голевой темп.

Поскольку ни у кого в этом списке нет природных талантов Холанда и Мбаппе, чтобы положиться на дар во время игрового спада, остается уповать на удачу. Желаем везения всем, кто удивил в атаке в текущем сезоне. В том числе бедняге Мармушу, ведь у Омара сложный дебют в «Манчестер Сити». Гвардиола не ставит его в атаку, египтянин не закрепился в твердой основе и не сумел стартовать с голами. Так что Дьёкерешу надо тщательно Нужен клуб, где вокруг Виктора выстроит атаку главный тренер. Также важно убедить «Спортинг» не наглеть на торгах, чтобы безумная сумма трансфера не давила на нападающего.