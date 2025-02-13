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Американский боксёр предложил Месси выйти на ринг

вчера, 22:59

Боксёр Пол Логан предложил нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси провести бой.

Американец и аргентинец находятся в юридическом споре из-за своих брендов напитков.

В видео, опубликованном на TikTok, Логан ответил на новость о том, что бренд Месси подал на него в суд за копирование, иронично предложив футболисту провести поединок:

Брат, ты скопировал нас. Все это видели, они видели, что ты сделал. И мы получили иск, это несправедливо, очевидно, мы подали встречный иск. Если вы не можете победить лучших, вы должны быть лучшими, но это незаконно, это наш дизайн. Мы защищаемся, и это называется преследованием?

Шутки в сторону, клянусь, я бы рассмотрел возможность отказа от иска, только если.... Логан Пол выйдет против Месси. Увидимся на ринге, брат.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:59
Какую то шнягу предложил))) Могли тогда в футбол сыграть!
drug01
drug01
вчера в 23:31
Кроме спорта нет других желаний
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:19
...вариант номер два.....!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:17
Есть способ менее агрессивный , собраться вместе и "прибухнуть" только другим брендом более существенным "мировую", а то "шипучку" какую то энергетическую поделить никак ни могут...)
shur
shur ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 23:17
...да Он родился 1 апреля...!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:16
КриРо может выйти пробить по шарам в паху, дисквалификация и все довольны, Рон что дисквалифицировали Месси, плюс он забил штрафной и пенальти, оппонент, что его пропиарили, Месси ему фиолетово на бой и на данного гражданина, а хайп в сити поимеет при минимум затрат
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:15
Совсем на деньгах помешались...
протон
протон ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:15
А если ногами по голове провести бой? Тут 9 - ка обеспечена в чердак боксера).
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:04
А этот боксер видимо хайпануть решил так, ну или всю голову давно уже отбили на ринге?))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:01
А Месси можно охранника позвать своего?)
А то как-то не честно что-ли...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:00
Он наверно пошутил !
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