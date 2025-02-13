Американский боксёр предложил Месси выйти на ринг

Боксёр Пол Логан предложил нападающему «Интер Майами» провести бой.

Американец и аргентинец находятся в юридическом споре из-за своих брендов напитков.

В видео, опубликованном на TikTok, Логан ответил на новость о том, что бренд Месси подал на него в суд за копирование, иронично предложив футболисту провести поединок:

Брат, ты скопировал нас. Все это видели, они видели, что ты сделал. И мы получили иск, это несправедливо, очевидно, мы подали встречный иск. Если вы не можете победить лучших, вы должны быть лучшими, но это незаконно, это наш дизайн. Мы защищаемся, и это называется преследованием?

Шутки в сторону, клянусь, я бы рассмотрел возможность отказа от иска, только если.... Логан Пол выйдет против Месси. Увидимся на ринге, брат.