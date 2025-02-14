«Химки» переиграли «Кайрат» в товарищеском матче (2:0).
Даниэль Фернандес забил на 16-й минуте, Илья Садыгов отличился на 37-й.
«Химки» переиграли «Кайрат» в товарищеском матче (2:0).
Даниэль Фернандес забил на 16-й минуте, Илья Садыгов отличился на 37-й.
"Московский клуб сделал предложение на сумму 25 млн евро с целью приобрести 26-летнего полузащитника, сообщает Haber7 со ссылкой на журналиста Ягиза Сабунджуоглу.
Утверждается, что красно-белые СОГЛАСНЫ ДАЖЕ НА ПРЕДОПЛАТУ.
В текущем чемпионате Турции хавбек провел 20 матчей и забил 3 гола."
Здорово, видать, кто-то в руководстве клуба решил подгадить Зениту в год 100-летия в отместку, как Зенит подгадил Спартаку в такой же юбилей. ))
Справедливости ради, стоит сказать, что ТОГДА САМ педун - киевский еврей и фанат ВСУ и его бешеная башкирка-эскортница своим "рулением" здорово помогли другим клубам в этом деле.
"Московский клуб сделал предложение на сумму 25 млн евро с целью приобрести 26-летнего полузащитника, сообщает Haber7 со ссылкой на журналиста Ягиза Сабунджуоглу.
Утверждается, что красно-белые СОГЛАСНЫ ДАЖЕ НА ПРЕДОПЛАТУ.
В текущем чемпионате Турции хавбек провел 20 матчей и забил 3 гола."
Здорово, видать, кто-то в руководстве клуба решил подгадить Зениту в год 100-летия в отместку, как Зенит подгадил Спартаку в такой же юбилей. ))
Справедливости ради, стоит сказать, что ТОГДА САМ педун - киевский еврей и фанат ВСУ и его бешеная башкирка-эскортница своим "рулением" здорово помогли другим клубам в этом деле.
Хоть здесь поделюсь:
"Крайний нападающий «Спартака» Хесус Медина в ближайшее время пройдёт медосмотр перед переходом в «Ботафого». Стороны согласовывают последние условия сделки. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в СМИ появлялась информация, что парагвайский футболист перейдёт в бразильский клуб на правах аренды, рассчитанной на год.
Нападающий выступает в составе «Спартака» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн."
Хоть здесь поделюсь:
"Крайний нападающий «Спартака» Хесус Медина в ближайшее время пройдёт медосмотр перед переходом в «Ботафого». Стороны согласовывают последние условия сделки. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в СМИ появлялась информация, что парагвайский футболист перейдёт в бразильский клуб на правах аренды, рассчитанной на год.
Нападающий выступает в составе «Спартака» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн."