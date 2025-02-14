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«Химки» обыграли «Кайрат» в контрольном матче

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derrik2000
derrik2000
сегодня в 02:56
ОХ, ЁПРСТ!

"Московский клуб сделал предложение на сумму 25 млн евро с целью приобрести 26-летнего полузащитника, сообщает Haber7 со ссылкой на журналиста Ягиза Сабунджуоглу.

Утверждается, что красно-белые СОГЛАСНЫ ДАЖЕ НА ПРЕДОПЛАТУ.

В текущем чемпионате Турции хавбек провел 20 матчей и забил 3 гола."


Здорово, видать, кто-то в руководстве клуба решил подгадить Зениту в год 100-летия в отместку, как Зенит подгадил Спартаку в такой же юбилей. ))
Справедливости ради, стоит сказать, что ТОГДА САМ педун - киевский еврей и фанат ВСУ и его бешеная башкирка-эскортница своим "рулением" здорово помогли другим клубам в этом деле.
я из Химок
я из Химок
вчера в 22:37
Злопыхателей полно! Лиш бы кого-то разогнать... .
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:47
Химки ещё не разогнали? А ведь пора уже...
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:34
Ну, больше НЕКУДА ВСТАВИТЬ новость. ((
Хоть здесь поделюсь:

"Крайний нападающий «Спартака» Хесус Медина в ближайшее время пройдёт медосмотр перед переходом в «Ботафого». Стороны согласовывают последние условия сделки. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в СМИ появлялась информация, что парагвайский футболист перейдёт в бразильский клуб на правах аренды, рассчитанной на год.

Нападающий выступает в составе «Спартака» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн."
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:27
А Химки , то вопреки всему ещё умудряются выигрывать в контрольных матчах...
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