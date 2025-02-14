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ПАОК уступил ФКСБ в первом стыковом матче ЛЕ. Оздоев вышел во 2-м тайме

сегодня, 00:58
ПАОКЛоготип футбольный клуб ПАОК (Салоники)1 : 2Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБМатч завершен

ПАОК потерпел поражение от ФКСБ в первом стыковом матче Лиги Европы (1:2).

На 21-й минуте греческая команда вышла вперёд — голом отметился Мбвана Саматта. На 45+5-й хозяева поля остались в меньшинстве — за вторую жёлтую карточку был удалён Тайсон. Румынский клуб отыгрался на 50-й усилиями Андрея Георгицэ. Ещё один гол в составе гостей забил Джойским Дава на 60-й.

Российский полузащитник команды из Салоников Магомед Оздоев вышел на поле на 69-й минуте.

Ответная игра пройдёт 20 февраля в Бухаресте.

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