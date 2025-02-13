Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига Европы 2024/2025

«Реал Сосьедад» обыграл «Мидтьюлланд» в ЛЕ. Захарян провёл матч в запасе

вчера, 22:40
МидтьюлландЛоготип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

«Мидтьюлланд» уступил «Реалу Сосьедад» в первом стыковом матче Лиги Европы (1:2).

На 11-й минуте испанская команда вышла вперёд — пенальти реализовал Браис Мендес. Такефуса Кубо на 31-й удвоил преимущество гостей. Адам Букса на 38-й сократил отставание датского клуба в счёте.

Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян провёл поединок в запасе.

Ответная игра пройдёт 20 февраля в Сан-Себастьяне.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Фейеноорд» выиграл у «Милана» в первом стыковом матче Лиги чемпионов
Вчера, 01:01
«Монако» потерпел поражение от «Бенфики» в первом стыковом матче ЛЧ
Вчера, 00:57
«Селтик» уступил «Баварии» в первом стыковом матче Лиги чемпионов
Вчера, 00:56
«Ливерпуль» упустил победу над «Эвертоном» в перенесённом поединке АПЛ
Вчера, 00:33
«Брюгге» вырвал победу у «Аталанты» в первом стыковом матче Лиги чемпионов
12 февраля
«Оренбург» переиграл «Торпедо» в контрольном матче
12 февраля
Сортировать
Все комментарии
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:39
Захарян хорош в запасе
eu8cmds9rjh4
eu8cmds9rjh4
вчера в 23:24
Захарян обиделся и опять заболеет.
Wolverhampton
Wolverhampton ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:06
И обязательно пристегнутый!
69Haya96
69Haya96
вчера в 22:59
«Реал Сосьедад» пройдет дальше.
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:51
...только на спец скамье...!!!
shur
shur
вчера в 22:50
....Захарян провёл матч в запасе, поэтому «Реал Сосьедад» обыграл «Мидтьюлланд» в ЛЕ...! Небольшая ремарочка! Вашему вниманию
предлагается передвижная модель "Скамьи Запаса" для Арсена, в
любую погоду,в любой город, в любую Страну,поехали...!!!
Wolverhampton
Wolverhampton ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:50
РС его не отпустит в сборную.
sihafazatron
sihafazatron ответ Wolverhampton (раскрыть)
вчера в 22:48, ред.
Берегут его на более важные игры. А ему скоро с белорусами играть и с африканцами....
Wolverhampton
Wolverhampton ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:44
Тренер боится его выпускать, не дай бог 🫣
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 22:43
Захарян провел целый матч, но в запасе!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:42
Арсен стабильно хорош!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 