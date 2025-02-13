«Реал Сосьедад» обыграл «Мидтьюлланд» в ЛЕ. Захарян провёл матч в запасе

«Мидтьюлланд» уступил «Реалу Сосьедад» в первом стыковом матче Лиги Европы (1:2).
На 11-й минуте испанская команда вышла вперёд — пенальти реализовал Браис Мендес. Такефуса Кубо на 31-й удвоил преимущество гостей. Адам Букса на 38-й сократил отставание датского клуба в счёте.
Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян провёл поединок в запасе.
Ответная игра пройдёт 20 февраля в Сан-Себастьяне.
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