«Реал Сосьедад» обыграл «Мидтьюлланд» в ЛЕ. Захарян провёл матч в запасе

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вчера, 22:40

«Мидтьюлланд» уступил «Реалу Сосьедад» в первом стыковом матче Лиги Европы (1:2).

На 11-й минуте испанская команда вышла вперёд — пенальти реализовал Браис Мендес. Такефуса Кубо на 31-й удвоил преимущество гостей. Адам Букса на 38-й сократил отставание датского клуба в счёте.

Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян провёл поединок в запасе.

Ответная игра пройдёт 20 февраля в Сан-Себастьяне.