Джорджевич: «Конечно, я рассматриваю возвращение в Россию»

Экс-нападающий «Зенита», тульского «Арсенала», «Локомотива» и «Сочи» Лука Джорджевич заявил о готовности вернуться в чемпионат России.
Конечно, я рассматриваю возвращение в Россию, это могло бы быть вариантом для меня. Ко мне был интерес из России, но в итоге я не смог принять это предложение. Название клуба раскрывать не буду. В данный момент жду новых предложений.
В прошлом сезоне футболист выступал за кипрскую «Кармиотиссу», сейчас он является свободным агентом.
- "Хочу вернуться в Россию... Было предложение от клуба из России... Раскрывать название этого клуба не буду, но я послал его на ..й! Жду других предложений и являюсь свободным агентом!"
- И чего этот выскочка хочет добиться? Уважения? - Да он его уже потерял! "Крутого" контракта? - Да ты же свободный агент! Радуйся любой синице в руках, чем призрачному журавлю в небе... Ну совсем Европа обнаглела...
- "Хочу вернуться в Россию... Было предложение от клуба из России... Раскрывать название этого клуба не буду, но я послал его на ..й! Жду других предложений и являюсь свободным агентом!"
- И чего этот выскочка хочет добиться? Уважения? - Да он его уже потерял! "Крутого" контракта? - Да ты же свободный агент! Радуйся любой синице в руках, чем призрачному журавлю в небе... Ну совсем Европа обнаглела...