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Джорджевич: «Конечно, я рассматриваю возвращение в Россию»

вчера, 18:15

Экс-нападающий «Зенита», тульского «Арсенала», «Локомотива» и «Сочи» Лука Джорджевич заявил о готовности вернуться в чемпионат России.

Конечно, я рассматриваю возвращение в Россию, это могло бы быть вариантом для меня. Ко мне был интерес из России, но в итоге я не смог принять это предложение. Название клуба раскрывать не буду. В данный момент жду новых предложений.

В прошлом сезоне футболист выступал за кипрскую «Кармиотиссу», сейчас он является свободным агентом.

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Все комментарии
djo11
djo11
сегодня в 08:08
некогда очень перспективный игрок так и не смог себя найти,хотя ему уже 30) думаю это участь многих в прошлом молодых и интересных игроков,соблазнившихся на высокую зарплату зенита, да и спартака наверно)которые променяли развитие как футболиста на деньги в свое время)
Хиромант
Хиромант
вчера в 22:07
- Ни фига не понял!
- "Хочу вернуться в Россию... Было предложение от клуба из России... Раскрывать название этого клуба не буду, но я послал его на ..й! Жду других предложений и являюсь свободным агентом!"
- И чего этот выскочка хочет добиться? Уважения? - Да он его уже потерял! "Крутого" контракта? - Да ты же свободный агент! Радуйся любой синице в руках, чем призрачному журавлю в небе... Ну совсем Европа обнаглела...
Вещий
Вещий
вчера в 18:44
Ну свободным он запросто может где ни будь пристроиться...
69Haya96
69Haya96
вчера в 18:31
Это когда ты что-то говоришь, но в то же время молчишь.
Гость
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