Джорджевич: «Конечно, я рассматриваю возвращение в Россию»

Экс-нападающий «Зенита», тульского «Арсенала», «Локомотива» и «Сочи» заявил о готовности вернуться в чемпионат России.

Конечно, я рассматриваю возвращение в Россию, это могло бы быть вариантом для меня. Ко мне был интерес из России, но в итоге я не смог принять это предложение. Название клуба раскрывать не буду. В данный момент жду новых предложений.