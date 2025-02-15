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Миралем Пьянич учит русский язык

вчера, 17:38

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич высказался об изучении русского языка.

В изучении языка всё становится лучше, я медленно начинаю понимать и разговаривать с ребятами. Для меня важно попытаться выучить язык. Я учу его всё больше с каждым днем. Надеюсь, скоро у меня получится хорошо разговаривать.

Сказать что-нибудь на русском языке? Русский народ — добрый народ.

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Все комментарии
djo11
djo11
сегодня в 07:42
лично мне вообще не понятно присутствие Пьянича в ЦСКА в качестве игрока основы) ведь все видят что игрок не справляется с объемом физической работы,да и ожидаемой былой остроты передач,создания голевых моментов у него уже нет) возможно он еще полезен в качестве,ну что то вроде играющего тренера,выходящего иногда на подмену лидеров и на подсказ каких то моментов молодежи в раздевалке,так как игрок все таки умный и опытный,ну уж не как не игрок основы,за которого должны выполнять работу партнеры по полузащите!
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:55
- Очень верно... Приехал работать в Россию - учи русский язык! Пригодится! А ещё учи русский матерный - 100% пригодится...
- Русский язык - великий и могучий! Выучишь, прочитаешь Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Чехова, Толстого... Сам офигеешь от полученного результата...
derrik2000
derrik2000 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 20:48
Всё когда-нибудь кончается...
И эти НЕдопуски к международным турнирам тоже .
Посмотри, что СЕЙЧАС, после избрания Трампа, в мире делается??? )))))))))))
Не. Гейропейские шавки ещё пофордыбачатся с целью сохранить лицо, в т. ч. и с этим НЕдопуском сборных России.
Скоро, совсем скоро будут учиться выполнять от американцев команду "К НОГЕ!".
Уже учатся. Тайно, правда: ну, чтобы заранее никто не видел... )))
Вот потому те, у кого в кошельке что-то есть, именно СЕЙЧАС начинают усиливаться.
Потом поздновато будет.
Baggio R.
Baggio R. ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:13
Вариться в собственном котле, куда легионеров только высокими зарплатами и можно заманить, без перспектив участия в еврокубках и международных соревнованиях - это и есть высокий уровень нашего футбола? Уж себя-то не стоит обманывать.
derrik2000
derrik2000 ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 20:01
Я имел в виду игры в нашем ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ чемпионате, который всё таки повыше будет, чем даже в некоторых гейропейских странах.
А по получкам футболистов многих наших, в основном, московских команд, я вообще молчу...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:14
Согласен на 100% и добавлю, что знакомство тренера с ним и даже приятельские отношения часто во вред, как и в этом случае.
gejm3jt5mt6f
gejm3jt5mt6f
вчера в 18:59
Сначала поносит русский народ, потом любит, гнать таких нужно подальше.
Baggio R.
Baggio R. ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:55, ред.
А разве ЦСКА участвует в турнирах "высокого уровня"?
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:31
Да простят меня болельщики ФК "ЦСКА", но, по моему мнению, а также по тому КАК и ЧТО показывает этот Пьянич на поле, русский язык он зря учит.
Не моё, конечно, дело, а руководителей клуба и команды, но "имена", тем более "бывшие имена", в футбол на достаточно высоком уровне НЕ играют.
Люди в футбол играют.
Здесь и сейчас!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:14
Вот и хорошо. Бог в помощь.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:10
"Русский народ — добрый народ" - до нормального разговорного, как до Луны
drug01
drug01
вчера в 17:49
Русский язык не помещает...
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