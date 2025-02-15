Миралем Пьянич учит русский язык

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич высказался об изучении русского языка.
В изучении языка всё становится лучше, я медленно начинаю понимать и разговаривать с ребятами. Для меня важно попытаться выучить язык. Я учу его всё больше с каждым днем. Надеюсь, скоро у меня получится хорошо разговаривать.
Сказать что-нибудь на русском языке? Русский народ — добрый народ.
Не моё, конечно, дело, а руководителей клуба и команды, но "имена", тем более "бывшие имена", в футбол на достаточно высоком уровне НЕ играют.
Люди в футбол играют.
Здесь и сейчас!
Не моё, конечно, дело, а руководителей клуба и команды, но "имена", тем более "бывшие имена", в футбол на достаточно высоком уровне НЕ играют.
Люди в футбол играют.
Здесь и сейчас!