Миралем Пьянич учит русский язык

Полузащитник ЦСКА высказался об изучении русского языка.

В изучении языка всё становится лучше, я медленно начинаю понимать и разговаривать с ребятами. Для меня важно попытаться выучить язык. Я учу его всё больше с каждым днем. Надеюсь, скоро у меня получится хорошо разговаривать.

Сказать что-нибудь на русском языке? Русский народ — добрый народ.