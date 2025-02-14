Гризманн на Супербоуле, Дани Алвес завел собаку. Как футболисты провели эту неделю

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Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Разумеется, нельзя не затронуть тему 14 февраля. День, конечно, еще не завершился, но уже можно поделиться некоторыми фото.

Джанлуиджи Буффон выбрал отличное место для снимка.

А это главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров выложил видео с разницей в год.

Легенда итальянского футбола Кристиан Вьери со своей спутницей.

Марио Гётце сегодня решил выпить кофе со своей женой. Надеемся, что это не главный подарок от немца.

Луиш Фигу пригласил жену в роскошный отель.

Кака поймал красивый кадр.

Антуан Гризманн отправился на Супербоул. Если вы хотите заполучить футболку Антуана, то вот инструкция.

Там был и бывший футболист «Реала» Гути.

Милота дня. Росс Баркли и его верный фанат.

Иван Ракитич уверенно держит в руках свою жену.

Криштиану Роналду указал на долгую связь с Джорджиной, выложив старое фото.

Дэвид Бекхэм решил поступить аналогичным образом.

Наир Тикнизян — начинающий фотограф

Дани Алвес завел таксу.

Месут Озил показал, как выполняет жим лежа.

На этом наш выпуск завершен — если даже вы сегодня будете одни, то не переживайте, ваша любовь вас ждет в будущем! Хорошего вечера, друзья!