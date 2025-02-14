Soccer.ru
ГлавнаяБлогиМодный разговорВокруг футбола

Гризманн на Супербоуле, Дани Алвес завел собаку. Как футболисты провели эту неделю

сегодня, 19:00
Антуан Гризманн
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Нападающий
Гризманн Антуан
Гризманн Антуан
Нападающий
Буффон Джанлуиджи
Буффон Джанлуиджи
Вратарь

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Разумеется, нельзя не затронуть тему 14 февраля. День, конечно, еще не завершился, но уже можно поделиться некоторыми фото.

Джанлуиджи Буффон выбрал отличное место для снимка.

Гризманн на Супербоуле, Дани Алвес завел собаку. Как футболисты провели эту неделю

А это главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Гризманн на Супербоуле, Дани Алвес завел собаку. Как футболисты провели эту неделю

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров выложил видео с разницей в год.

Легенда итальянского футбола Кристиан Вьери со своей спутницей.

Гризманн на Супербоуле, Дани Алвес завел собаку. Как футболисты провели эту неделю

Марио Гётце сегодня решил выпить кофе со своей женой. Надеемся, что это не главный подарок от немца.

Гризманн на Супербоуле, Дани Алвес завел собаку. Как футболисты провели эту неделю

Луиш Фигу пригласил жену в роскошный отель.

Гризманн на Супербоуле, Дани Алвес завел собаку. Как футболисты провели эту неделю

Кака поймал красивый кадр.

Гризманн на Супербоуле, Дани Алвес завел собаку. Как футболисты провели эту неделю

Антуан Гризманн отправился на Супербоул. Если вы хотите заполучить футболку Антуана, то вот инструкция.

Гризманн на Супербоуле, Дани Алвес завел собаку. Как футболисты провели эту неделю

Гризманн на Супербоуле, Дани Алвес завел собаку. Как футболисты провели эту неделю

Там был и бывший футболист «Реала» Гути.

Гризманн на Супербоуле, Дани Алвес завел собаку. Как футболисты провели эту неделю

Милота дня. Росс Баркли и его верный фанат.

Гризманн на Супербоуле, Дани Алвес завел собаку. Как футболисты провели эту неделю

Иван Ракитич уверенно держит в руках свою жену.

Гризманн на Супербоуле, Дани Алвес завел собаку. Как футболисты провели эту неделю

Криштиану Роналду указал на долгую связь с Джорджиной, выложив старое фото.

Гризманн на Супербоуле, Дани Алвес завел собаку. Как футболисты провели эту неделю

Дэвид Бекхэм решил поступить аналогичным образом.

Гризманн на Супербоуле, Дани Алвес завел собаку. Как футболисты провели эту неделю

Наир Тикнизян — начинающий фотограф

Дани Алвес завел таксу.

Гризманн на Супербоуле, Дани Алвес завел собаку. Как футболисты провели эту неделю

Месут Озил показал, как выполняет жим лежа.

На этом наш выпуск завершен — если даже вы сегодня будете одни, то не переживайте, ваша любовь вас ждет в будущем! Хорошего вечера, друзья!

Гризманн на Супербоуле, Дани Алвес завел собаку. Как футболисты провели эту неделю

Тороп поделился воспоминаниями о первой тренировке с Акинфеевым
Сегодня, 18:53
В ЦСКА назвали цель в нынешнем сезоне Премьер-Лиги
Сегодня, 18:26
Американский боксёр предложил Месси выйти на ринг
Вчера, 22:59
Российский бренд конструкторов выпустил коллекции, посвящённые «Спартаку»
Вчера, 12:03 Фото
Скромные и смертельно опасные. Голевые успехи форвардов Ретеги, Гирасси и Вуда – феномен сезона
12 февраляRoman Novikov в блоге Смотри шире
СлухиЛегионеры «Химок» могут покинуть клуб
12 февраля
Все комментарии
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 19:42
... не переживайте, ваша любовь ждёт вас в будущем...
И фото полуголого парня.

Как бы... может не надо такую любовь в будущем. 😐
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 