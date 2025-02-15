Беллингем: «Произошла ошибка в коммуникации. Я никого не оскорблял»

Хавбек «Реала» отрицает обвинения в оскорблении арбитра Хосе Мунуэры в матче Ла Лиги с «Осасуной» (1:1).

Очевидно, что я ошибся. Произошла ошибка в коммуникации.

Не желаю повторять то, что я заявил, но это было больше похоже на «блин». И я хочу, чтобы все знали: я не хотел оставлять команду в меньшинстве.

Если вы посмотрите видео, то увидите то же самое – сказанное мной не совпадает с тем, о чем говорится в протоколе. Надеюсь, что Федерация футбола Испании обратит на это внимание.

Я никого не оскорблял – это видно на видео. Я даже не говорил это напрямую рефери, я сказал это самому себе.