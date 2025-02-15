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Беллингем: «Произошла ошибка в коммуникации. Я никого не оскорблял»

вчера, 23:22

Хавбек «Реала» Джуд Беллингем отрицает обвинения в оскорблении арбитра Хосе Мунуэры в матче Ла Лиги с «Осасуной» (1:1).

Очевидно, что я ошибся. Произошла ошибка в коммуникации.

Не желаю повторять то, что я заявил, но это было больше похоже на «блин». И я хочу, чтобы все знали: я не хотел оставлять команду в меньшинстве.

Если вы посмотрите видео, то увидите то же самое – сказанное мной не совпадает с тем, о чем говорится в протоколе. Надеюсь, что Федерация футбола Испании обратит на это внимание.

Я никого не оскорблял – это видно на видео. Я даже не говорил это напрямую рефери, я сказал это самому себе.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:58, ред.
Подставил пацанов и Деда... Че щас то вякать и нагнетать?! Без его соплей боссы РМ разрулят как-нибудь...

P.S. Карло тоже мышей не ловит. Е*нул бы разок ему по балде, чтоб усох хоть на время!

PP.SS. Везёт Реалу, как утопленнику. Вот только недавно одного дурака утихомирили, а тут бац - ещё один нарисовался. (facepalm)
sv_1969
sv_1969 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 11:22
Просто дорогу неправильно указал Джуд)))
3g8k4r35nssr
3g8k4r35nssr ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 10:02
игрок сказал судье f… you, а ты говоришь , что красная незаслуженная. Жесть.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 09:48
Чтобы Джуд не сказал, судья это заслужил. Я вчера сам столько матерных слов сказал в его адрес. Игроки тоже люди. Когда в тебя 1 раз, 2 раза, 3 раза плюют в лицо со своими предвзятыми решениями, кто-то может сорваться, вчера это был Джуд
ABir
ABir
сегодня в 09:19
Джуд реально попал, трудно будет отмазаться. Зато теперь наука на всю жизнь, за базар надо отвечать, а иногда лучше молчать, чем говорить.
adekvat
adekvat
сегодня в 06:31
Подумаешь послал, он же всеравно не ушел туда.
yhfhrqy9hw5g
yhfhrqy9hw5g
сегодня в 04:53
Даже смелости не хватает признаться в своём косяке.
Интересно как по видео можно определить, что он там говорил?
Можно просто в воздух сказать, что кто то чудак и не обязательно подходить и тыкать при этом пальцем.
Нужен сурдопереводчик.
Сейчас ещё Вини о расизме заплачет, как баба.
112910415
112910415
сегодня в 02:30
надо было наградить парня
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:20
    5wtbtp53p5k8
    5wtbtp53p5k8
    сегодня в 00:49
    Теперь оправдания не уместны.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:33
    Федерация футбола наоборот раздует скандал из этого
    Alex_67
    Alex_67
    сегодня в 00:14
    Слово не воробей, вылетит не поймаешь... Какой ещё "блин", что ты несёшь? Просто большинство игроков привыкли считать судей людьми второго сорта. Арбитров оскорбляют часто, однако не все они имеют смелость достать красную карточку. Сегодня судья карточку показал, в следующий раз Беллингем десять раз подумает, прежде чём давать волю эмоциям. Хотя, справедливости ради скажу, мне некоторые судейские решения в отношении Реала тоже не понравились.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 23:51
    Как бы то ни было а команду подвёл
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 23:46
    Хотел не хотел но оставил
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 23:40
    Вообще есть такое в английском языке: слово 91 и его производные действительно могут трактоваться от "черт побери" до совсем нецензурных значений. Трактовка зависит от ситуации, мол пьешь ты чай с королевой или рыгаешь в тошниловке, контекста разговора и тд - всё в зависимости от ситуации и содержания диалога. Только вот сейчас Джуд оправдывается как школьница в блузке и, если на разборе этой ситуации ему предоставят 503 аудиозаписи с других матчей Ла лиги, где он чуть ли не угрожал изнасиловать весть род оппонента вплоть до 5 колена, что я слышал лично в эфире канала российского телевидения, который не хочу рекламировать - дисвалификацию увеличат в -цать раз! Так что надо заткнуться, смириться, помыть рот с мылом и больше не повторять этих ошибок!
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 23:37
    "Я сказал это самому себе." - До чего самокритичен этот парень, Джуд! )
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 23:33
    невинная жертва злобных испанских судей.
    плагиат из индийских мелодрам.
    а судья то за своих же играет, но его еще и оскорбляют свои же игроки.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 23:29
    Щас Реал обжалует дискву!))
    Не Э Г О ИС Т
    Не Э Г О ИС Т
    вчера в 23:25
    Детский сад .. 👎
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 23:24
    Да уж , без назначения экспертизы не обойтись...)
    Гость
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