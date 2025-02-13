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АПЛ преждевременно объявила о дисквалификации Слота на 2 матча

сегодня, 18:32
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон16.02.2025 в 17:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот может принять участие в матче с «Вулверхэмптоном», несмотря на то, что получил красную карточку в игре с «Эвертоном».

По информации источника, АПЛ допустила ошибку, объявив о дисквалификации специалиста на два матча. Футбольной ассоциации ещё предстоит изучить отчёт арбитра и решить, какие действия предпринять. У них есть три рабочих дня, чтобы решить, предъявлять ли Слоту обвинения. В настоящее время ему не запрещено выходить на поле 16 февраля.

Ранее АПЛ удалила сообщение о том, что тренер дисквалифицирован на два матча за использование обидных, оскорбительных или нецензурных выражений.

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 19:28
лучше наведите порядок в судейском болоте. развели там всяких голубых, наркоманов и тп, которые как оказывается открыто ненавидят отдельные клубы и творят на поле самодурство, от которого у тренеров нервы не выдерживают и они открыто высказывают свои претензии..
причем количество претензий к судьям не спадает...
69Haya96
69Haya96
сегодня в 18:49
Сами не знают что делают.
Гость
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