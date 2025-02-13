АПЛ преждевременно объявила о дисквалификации Слота на 2 матча

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сегодня, 18:32

Главный тренер «Ливерпуля» может принять участие в матче с «Вулверхэмптоном», несмотря на то, что получил красную карточку в игре с «Эвертоном».

По информации источника, АПЛ допустила ошибку, объявив о дисквалификации специалиста на два матча. Футбольной ассоциации ещё предстоит изучить отчёт арбитра и решить, какие действия предпринять. У них есть три рабочих дня, чтобы решить, предъявлять ли Слоту обвинения. В настоящее время ему не запрещено выходить на поле 16 февраля.