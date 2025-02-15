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Стало известно, что Беллингем сказал арбитру в матче с «Осасуной»

вчера, 22:50

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем в матче Ла Лиги с «Осасуной» (1:1) оскорбил арбитра Хосе Мунуэру, за что может получить длительную дисквалификацию.

Сообщается, что хавбек в грубой форме высказал свое недовольство в адрес рефери, крикнув:

Я разговариваю с тобой с уважением, да иди ты на ***! (на фиг).

Отмечается, что Мунуэра сообщил капитану «сливочных» Луке Модричу и игрокам команды, что англичанин его оскорбил. Футболисты коллектива из Мадрида попытались доказать, что эти слова не были адресованы судье.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 07:55, ред.
Послал судью-будешь наказан. Прими это как мужчина, а не отмазки лепи.
wqtf4cydsb73
wqtf4cydsb73
сегодня в 05:03
Самое интересное, Джуд уже заявил, что он себе это говорил.
Джуда не дисквалифицировать надо, а в психушку ложить на лечение.
У него синдром "Голлума" в конце он ещё добавил: " Моч прелесть..."
112910415
112910415
сегодня в 02:34
срочно отменять наказание ! )
Romeo 777
Romeo 777 ответ Энди Болд (раскрыть)
сегодня в 02:11
Ну там не совсем «на фиг» в оригинале 😁 Посылать судью на х** такое себе дело))
Niagara
Niagara
вчера в 23:42
ну в очень многих матчах рефери помогали сливок а теперь получите ответку
Энди Болд
Энди Болд
вчера в 23:18
На фиг? Это оскорбление? На поле можно услышать гораздо более сильные вещи!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:09, ред.
а вчера анчелотти оценил возможность что беллингэм будет капитаном реала))
и вот как новый капитан реала будет разговаривать с судьями!!!
да найдите нормального репетитора английскому тузику!
время быстро летит, чемпионат мира скоро)) вся англия за джуда факТ
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:02
остается узнать самое малое, а кому были адресованы эти слова?!))
может, своего ангелу хранителю?! а судья просто попался под горячий язык
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:59, ред.
иди на кол? Иди на мяч? Иди на лёд? Иди на рог? Иди на жор?....
Куда идти-то? Ниче не понимаю))
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 22:59
Мадрид TV : Это он сказал Модричу.. Модрич : Это он сказал Мбаппе.. Папа : Нет - мне.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
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