Стало известно, что Беллингем сказал арбитру в матче с «Осасуной»

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вчера, 22:50

Полузащитник «Реала» в матче Ла Лиги с «Осасуной» (1:1) оскорбил арбитра , за что может получить длительную дисквалификацию.

Сообщается, что хавбек в грубой форме высказал свое недовольство в адрес рефери, крикнув:

Я разговариваю с тобой с уважением, да иди ты на ***! (на фиг).

Отмечается, что Мунуэра сообщил капитану «сливочных» Луке Модричу и игрокам команды, что англичанин его оскорбил. Футболисты коллектива из Мадрида попытались доказать, что эти слова не были адресованы судье.