Стало известно, что Беллингем сказал арбитру в матче с «Осасуной»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем в матче Ла Лиги с «Осасуной» (1:1) оскорбил арбитра Хосе Мунуэру, за что может получить длительную дисквалификацию.
Сообщается, что хавбек в грубой форме высказал свое недовольство в адрес рефери, крикнув:
Я разговариваю с тобой с уважением, да иди ты на ***! (на фиг).
Отмечается, что Мунуэра сообщил капитану «сливочных» Луке Модричу и игрокам команды, что англичанин его оскорбил. Футболисты коллектива из Мадрида попытались доказать, что эти слова не были адресованы судье.
Куда идти-то? Ниче не понимаю))
Куда идти-то? Ниче не понимаю))