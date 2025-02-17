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18-летний хавбек «Фламенго» Лорран не перейдёт в ЦСКА

вчера, 10:34

Спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото сообщил, что переход полузащитника «красно-чёрных» Лоррана в ЦСКА сорвался.

«Фламенго» сообщает, что он получил документ от московского ЦСКА, в котором информируется о прекращении переговоров спортсменом Лорраном, после того как он не смог договориться со своими представителями. Таким образом, Лорран останется в распоряжении «Фламенго».

Напомним, Лорран — воспитанник «красно-чёрных». Его контракт с клубом действует до декабря 2029 года. 18-летний атакующий полузащитник провёл 4 матча в чемпионате штата. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в расположение ЦСКА прибыл нападающий «Ред Булл Брагантино».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leo Kolichev (раскрыть)
вчера в 12:59
У ЦСКА в основе играют 5 своих воспитанников. Больше в РПЛ нет ни у кого. В курсе?
SHMEL
SHMEL
вчера в 12:30
Вот и отлично, а то надоело это размазывание соплей по стенке: буду - не буду, хочу- не хочу.
Leo Kolichev
Leo Kolichev
вчера в 10:54
Очень хорошо что не будет он в клубе. Своих больше привлекать надо. В борьбе за почётное 6-8 место справятся, а больше вроде никто и не заказывал. Игра клуба давно не имеет ничего общего с притензиями на место в тройке.
vzs46q8e6tdq
vzs46q8e6tdq
вчера в 10:48
Этого и следовало ожидать, ехать в непонятный клуб без всяких перспектив кто захочет.
Гость
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