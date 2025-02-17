18-летний хавбек «Фламенго» Лорран не перейдёт в ЦСКА

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вчера, 10:34

Спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото сообщил, что переход полузащитника «красно-чёрных» в ЦСКА сорвался.

«Фламенго» сообщает, что он получил документ от московского ЦСКА , в котором информируется о прекращении переговоров спортсменом Лорраном, после того как он не смог договориться со своими представителями. Таким образом, Лорран останется в распоряжении «Фламенго».

Напомним, Лорран — воспитанник «красно-чёрных». Его контракт с клубом действует до декабря 2029 года. 18-летний атакующий полузащитник провёл 4 матча в чемпионате штата. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 12 миллионов евро.