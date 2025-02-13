В «Зените» рассказали, почему клуб арендовал Мимовича

Председатель правления «Зенита» рассказал, почему «сине-бело-голубые» приобрели защитника «Фенербахче» .

Из‑за травм мы потеряли двух правых защитников. Сначала Сергея Волкова, затем Вячеслава Караваева. В итоге на данной позиции у нас не осталось профильных игроков.

Да, эту «амбразуру» закрывал и закрывает Густаво Мантуан. Но по своему основному амплуа он не правый защитник. Поэтому мы искали игрока на эту позицию. Были различные варианты, и в результате из‑за ситуации, которая сложилась в нашем партнёрском клубе «Фенербахче», в аренду был взят Огнен Мимович.

Несмотря на молодость, Огнен уже демонстрировал уверенную игру и в «Црвене Звезде», в том числе в Лиге чемпионов против ведущих нападающих Европы, и в молодёжной и юношеской сборных Сербии.

«Фенербахче» прибрёл Мимовича, но не может заявить ещё одного иностранца из‑за лимита на легионеров в чемпионате Турции. В результате мы нашли с «Фенербахче» такое решение: «Зенит» берёт Огнена Мимовича в аренду до конца сезона‑2024/25 и укрепляет позицию правого защитника.

Что касается будущего, эту тему планируем обсудить по завершении сезона. У «Фенербахче» очень сильные иностранные игроки из разных стран. Мы договорились, что вернёмся к этой теме по окончании чемпионатов Турции и России.