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В «Зените» рассказали, почему клуб арендовал Мимовича

сегодня, 13:49

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему «сине-бело-голубые» приобрели защитника «Фенербахче» Огнена Мимовича.

Из‑за травм мы потеряли двух правых защитников. Сначала Сергея Волкова, затем Вячеслава Караваева. В итоге на данной позиции у нас не осталось профильных игроков.

Да, эту «амбразуру» закрывал и закрывает Густаво Мантуан. Но по своему основному амплуа он не правый защитник. Поэтому мы искали игрока на эту позицию. Были различные варианты, и в результате из‑за ситуации, которая сложилась в нашем партнёрском клубе «Фенербахче», в аренду был взят Огнен Мимович.

Несмотря на молодость, Огнен уже демонстрировал уверенную игру и в «Црвене Звезде», в том числе в Лиге чемпионов против ведущих нападающих Европы, и в молодёжной и юношеской сборных Сербии.

«Фенербахче» прибрёл Мимовича, но не может заявить ещё одного иностранца из‑за лимита на легионеров в чемпионате Турции. В результате мы нашли с «Фенербахче» такое решение: «Зенит» берёт Огнена Мимовича в аренду до конца сезона‑2024/25 и укрепляет позицию правого защитника.

Что касается будущего, эту тему планируем обсудить по завершении сезона. У «Фенербахче» очень сильные иностранные игроки из разных стран. Мы договорились, что вернёмся к этой теме по окончании чемпионатов Турции и России.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:16
Раз играл в ЛЧ ,значит потянет и нашу лигу пешеходов...
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сегодня в 14:44
Будем надеяться, что Мимович не станет Иличем.
jsz2eh29k47f
jsz2eh29k47f
сегодня в 14:32
Ещё одну карьеру загубили лазурики
lotsman
lotsman
сегодня в 13:58
Правильно, пока Волкова и Караваева нет, кем то надо затыкать дыру в обороне.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:54
"Скучно стало, вот и арендовали!"
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