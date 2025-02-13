Махачкалинское «Динамо» подписало игрока молодёжной сборной Алжира

Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника Мохамеда Аззи. Предыдущим клубом игрока молодёжной сборной Алжира был «Белуиздад».
С футболистом заключён долгосрочный контракт.
Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника Мохамеда Аззи. Предыдущим клубом игрока молодёжной сборной Алжира был «Белуиздад».
С футболистом заключён долгосрочный контракт.
- Удачи парню в РПЛ! Хоть Россия и не Африка, но пьяные русские медведи с балалайкой под мышкой у нас по улицам не гуляют... Чуть холоднее, чем у вас, но это только зимой. А летом бывает и жарче, чем в Алжире. Привыкнешь! Потом сам уезжать не захочешь...
- Удачи парню в РПЛ! Хоть Россия и не Африка, но пьяные русские медведи с балалайкой под мышкой у нас по улицам не гуляют... Чуть холоднее, чем у вас, но это только зимой. А летом бывает и жарче, чем в Алжире. Привыкнешь! Потом сам уезжать не захочешь...