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Махачкалинское «Динамо» подписало игрока молодёжной сборной Алжира

сегодня, 19:49

Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе защитника Мохамеда Аззи. Предыдущим клубом игрока молодёжной сборной Алжира был «Белуиздад».

С футболистом заключён долгосрочный контракт.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 21:12
- Молодцы, Динамовцы! Находят молодые таланты в тех странах, про которые наши "профи" уже давно забыли... А зря! Французы именно оттуда и "подпитываются"... И довольно успешно...
- Удачи парню в РПЛ! Хоть Россия и не Африка, но пьяные русские медведи с балалайкой под мышкой у нас по улицам не гуляют... Чуть холоднее, чем у вас, но это только зимой. А летом бывает и жарче, чем в Алжире. Привыкнешь! Потом сам уезжать не захочешь...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:19
Видимо, верят в него Только останется ли он в случае вылета команды в пердив?...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:51
Значит понравился тренеру.
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