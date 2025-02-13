Новый год для футбольной распродажи в РПЛ. «Зенит» и «Краснодар» первыми открыли торги

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сегодня, 16:46

Остальные клубы обязательно присоединятся.

«Зенит» отдал игроков на 44 млн евро, «Краснодар» на 31 миллион. Сумма может вырасти до сорока. «Локомотив» и ЦСКА отстают, а у «Спартака» продажи прямо по курсу. Независимо от причин, в РПЛ собрался круг футболистов, которые обсуждают уход. Иногда это запасные легионеры, которые не видят смысла торчать на скамейках, изучая географию российских стадионов. Иногда это ценные футболисты, мечтавшие услышать гимн Лиги чемпионов. Вместо этого их часто распихивают по второсортным лигам за хорошие деньги. Бразильцы согласны вернуться домой, ведь там в феврале разгар лета. Другие латиноамериканцы тоже помаленьку пакуют чемоданы, соскучились по тёплым краям.

Также есть парни, которым светит переход в сильную лигу. Сперцян поймал представителей «Лидса» на обмане, отрицали факт переговоров. Но Эдуарда звали зимой в состав лидера Чемпионшипа. Хотя не только армянин готов уехать. Новый 2025-й год может стать временем массового оттока знаменитых игроков из РПЛ . Наступает правильное время для прощаний. А поскольку готовят порцию недешёвых новых трансферов, даже «Зениту» надо сбрасывать за хорошие деньги футболистов, чтобы позволить себе аренды и трансферы для обновлённой основы. В других клубах похожая практика. Осталось чётко реализовать планы продаж, ведь покупатели пошли хитрые, просят о скидках.

«Краснодар» прощается с трансферной неудачей

Кроме Сперцяна и Кордобы, которые точно получали приглашения от других клубов за последний год, в заявке «Краснодара» ещё парочка игроков на продажу. Мусаев, как и его предшественник, не сумел выжать грамотный футбол из колумбийца Кастаньо. Это разочарование, ведь футболист по игровым характеристикам подходил для опорной зоны «горожан». А вот по характеру и умению биться не подошёл. Кастаньо уедет за хорошие деньги в Аргентину. В центре поля у «Краснодара» Черников и Ленини, не пропадут.

«Зенит» отпускает на волю часть крутых бразильцев

Вингер Артур уехал в «Ботафого» за 10 млн евро. Плеймейкер Клаудиньо хотел домой в Бразилию, а оказался в Катаре. Вендел будет игроком «Ботафого» со следующего лета, проведёт прощальные месяцы в «Зените». Многие не хотят больше работать с Семаком, и круг таких футболистов расширяется. Вряд ли понравится сидеть на лавке вингеру Педро. Если молодой игрок останется без практики, то запросит как минимум аренду. Повторят опыт центрального защитника Роберта Ренана. Гонду и Кассьерра тоже могут в итоге уйти.

«Спартаку» предлагают деньги за лидеров команды

Новый спортивный директор Кахигао сразу столкнулся с серией непростых переговоров. Сербский хавбек Илич никак не доедет. Нескольких кандидатов оттолкнули сами, ведь их выбрали до смены футбольной власти в клубе. Станкович затребовал за 20 млн евро форварда Леви Гарсию. А это подготовка к потенциальной потере Угальде. Манфред шикарно сыграл в первой части сезона, поэтому сразу стал целью для серьёзных клубов. Защитник Бабич выступал в Испании, его вряд ли заберут обратно. Зато щедрые шейхи звали Срджана к себе.

«Динамо» попрощается с техничными хавбеками

Бителло пригрозили разбирательствами в ФИФА . Плеймейкер испугался угроз Бувача и прилетел на сборы «Динамо». Однако планы уйти остались. Так что москвичи точно потеряют ключевого дирижёра атак. Весной попробуют наиграть другие варианты. Также Личка не знает, что делать с капризным Карраскалем. Его российская подружка, модель с необычным именем Сиана, беременна. Где парочка хочет воспитывать ребёнка? Ответ на этот вопрос определит маршрут Хорхе, который без проблем меняет место жительства и клубы.

«Локомотив» не выживет без эффективных торгов

У ставки на молодых российских игроков хватает плюсов. Но есть минус. Как только «Зенит» всерьёз интересуется очередным Глушенковым, у «Локомотива» нет шансов сохранить футболиста. Вот от крайнего защитника Сильянова штаб Семака в итоге отказался, Александр остался в Москве. Вопрос по Пиняеву. Если не нужен «Спартаку», то может оказаться в зарубежном клубе, как и Тикнизян. Баринова стоило отпустить летом. Капитан сбавил, когда сорвался переезд в Испанию. Батраков подрос осенью. Окажется стабильным – нужно зарабатывать.

ЦСКА должен активнее зарабатывать на продажах

У российских клубов деньги в основном лежат в тумбочке. Откуда миллиарды рублей там появляются, тренеров и футболистов не волнует. А вот когда наступают сложные времена у спонсоров, то начинают задумываться. ЦСКА запрещали регистрировать игроков. У них до сих пор проблемы с усилением. Основной защитник Роша едва не уехал в «Верону» на днях. Инсайд Файзуллаев, универсал Обляков, латераль Келвен и центральный защитник Дивеев, если Игорю не помешают травмы, будут вести переговоры с зарубежными клубами в ближайшее время.

РПЛ пора запустить здоровый процесс торгов, ведь пока речь о маниакальном желании навредить футболистам, которые заявили о готовности уйти. Если проследить за траекторией карьеры игроков, которые были на слуху в РПЛ лет пять назад, вроде Дзюбы, Влашича, Азмуна, Алексея Миранчука или Жиго, то становится грустно. Лучшего снайпера в истории РПЛ вовремя не отпустили в условный «Ноттингем Форест». Дзюба не стал в Англии аналогом форварда Криса Вуда, героя нового сезона. Влашичу не нашли подходящий клуб, Никола застрял в итоге в «Торино» после серии неудач. Азмуну не сумели грамотно подобрать команду, где будет в твёрдой основе, карьера приличного форварда пошла под откос в итоге.