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Тренер «Райо» после матча с «Барселоной» намекнул на нечестное судейство

вчера, 08:15
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо ВальеканоМатч завершен

Главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес дал комментарий по итогам матча Ла Лиги с «Барселоной» (0:1).

Проигрывать всегда неприятно. Моя основная эмоция – горечь от поражения. Но меня заставляет гордиться связь игроков и болельщиков.

Я понимаю сложность профессии рефери. У меня есть мнение о работе судьи, но я оставлю его при себе. Каждый делает так, как должен или считает необходимым.

У меня есть мнение, но оно останется при мне.

Напомним, что в первом тайме арбитр Марио Мелеро Лопес отменил гол «Райо Вальекано».

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Все комментарии
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:05
А в чём беспредел?
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 10:17
Закрыл кабинет.. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣👏
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 10:08
По-ходу все Пересы на судей жалуются)
8cw95j24r42c
8cw95j24r42c
вчера в 10:03
От таких высказываний толку никакого.
lotsman
lotsman
вчера в 09:45
У каждого есть своё мнение, но не всегда его надо высказывать. Иногда полезней промолчать.)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:35
Ну слово ты сказал
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:27
А почему бы не сказать)))
q7jjdyfyvr37
q7jjdyfyvr37
вчера в 09:15
И пошёл тихонько навевая "Судья - три-два-рас, судья три-два-рас"
Incredulous
Incredulous
вчера в 09:07, ред.
"...У меня есть мнение, но оно останется при мне..."

Именно из-за таких терпил-молчунов судьи и позволяют себе подобный беспредел на поле.
t77rdsvw78fb
t77rdsvw78fb
вчера в 08:43
И даже ВАР не помог....
112910415
112910415
вчера в 08:37
как важно быть сдержанным
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:31
А что скажет Флик? Он же любит болтать о судействе...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 08:26
Снимайтесь с чемпионата!))
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