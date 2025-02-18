Тренер «Райо» после матча с «Барселоной» намекнул на нечестное судейство

Главный тренер «Райо Вальекано» дал комментарий по итогам матча Ла Лиги с «Барселоной» (0:1).

Проигрывать всегда неприятно. Моя основная эмоция – горечь от поражения. Но меня заставляет гордиться связь игроков и болельщиков.

Я понимаю сложность профессии рефери. У меня есть мнение о работе судьи, но я оставлю его при себе. Каждый делает так, как должен или считает необходимым.

У меня есть мнение, но оно останется при мне.