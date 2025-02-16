Арбитр удалил Беллингема и назначил пенальти в ворота «Реала». Мадрид в бешенстве

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сегодня, 10:10

Потеряли очки в третьем туре подряд.

Реакция у слабых арбитров всегда одинаковая

Когда «Реал» публично обвинил испанских рефери в продажности, то бывалые фанаты знали, что будет дальше. Каждый раз, когда «Реал» или «Барселона», в чью пользу традиционно ошибаются чаще всего, публично критикуют слабых арбитров Ла Лиги, в ответ получают серию категоричных решений. И никогда не было реформы судейства. Никто не сидит в тюрьме. Даже старик Негрейра, хотя его семья взяла миллионы евро у разных президентов «Барселоны».

Король «Реала» Перес тоже не святой. В испанском футболе собрались отпетые персонажи. А у клубов боты, которые распространяют дезинформацию. Забросали оправданиями действий Беллингема. А рядом критика «Реала». Показывают, как Камавинга бросился в ноги сопернику в штрафной площади. Судья наказал «Реал» пенальти. В другом моменте Эдуардо сыграл в кость оппоненту. Француза не выгнали с поля. А Винисиус не получил карточку за симуляцию на углу штрафной.

Арбитры передают Пересу и «Реалу» привет? В Мадриде привыкли, чтобы «сливочных» прощали. Возьмем три свежих эпизода из разных матчей. Одинаковая грубая игра в подкатах. Камавинга без наказания. Другого игрока наградили желтой карточкой, а третьего удалили. Испанские арбитры непоследовательные. Об этом говорят десятилетиями. Никто не меняет методы их подготовки. Прокуратура не расследует источники доходов. Вечная история пакостей.

Но в конкретном случае арбитр Хосе Луис Монтеро не убил «Реал». Рефери просто относился к ним как к обычной команде Ла Лиги. А это значит, что тренер получает наказание за несогласие, как Анчелотти. Это значит, что ставят пенальти за прыжок в ноги сопернику. Наказали ведь за опасную игру, которая могла повлечь травму. Камавинга любит играть жестко. По правилам не имеет значения, где в тот момент был мяч. Пенальти поставили по законам футбола.

Судья не назначил пенальти «Осасуне», когда защитник задел мяч на земле в момент падения. Верное решение. Ещё судьи имеют право удалять за ругань. Беллингема много раз прощали. Но после того как «Реал» заявил о продажности испанских рефери, к нему временно нет особого отношения. Джуд получил красную карточку, сказав судье «отстать», только в матерной форме. В результате «Реал» в третий раз подряд потерял очки в чемпионате, хотя гостили у середняка.

Анчелотти не контролирует своих футболистов

Тема уже поднималась. В центре внимания обычно поведение Винисиуса. Бразилец позволял себе набрасываться на арбитров, соперников и фанатов. Анчелотти и его сын Давиде, ассистент тренера «Реала», обращались за помощью к психологу. Не помогло. Винисиус делает, что хочет. Когда в детском саду воспитательница разрешает одному ребенку хулиганить, то остальные следуют примеру. Вредные для «Реала» реакции в последние месяцы – вина главного тренера команды.

Когда Мистер в порядке, то это пример тихого тренера. Максимум поднимет бровь. Громкие подсказки обычно не в стиле Анчелотти. Не срывает голос, когда всё идёт по плану. Даже голы Карло, ведь ему 65 лет и видел сотни мячей с бровки, итальянец обычно не празднует слишком бурно. Заведенный Анчелотти – отсылка к неготовности его коллектива. Касается не только «Реала». В «Милане», «Челси», ПСЖ или «Эвертоне» в сильных матчах Карло всегда оставался спокойным.

А вот Беллингем другой. Джуд любит подлые штучки. Часто обзывает арбитров и соперников английскими ругательствами. Использует не самые известные испанцам слова, чтобы не было реакции. Обливал голкипера соперника водой из бутылки. Бил другого оппонента ладонью по голове, пытаясь унизить. Беллингем – известный провокатор. Но вчера футболист допустил ошибку, когда использовал выражение из двух коротких слов, первое из которых понимают во всем мире.

Судья подумал, что его послали, второе слово не расслышал. Но ругань на букву «f» очень грубая. Беллингем смешно оправдывается. Якобы сказал «отстань» себе. Детский сад. По губам видно, что Джуд говорит: «Я общался с тобой с уважением. ********» (отстань). Беллингема много раз прощали, а теперь наказали. А дальше скромная «Осасуна» отобрала очки у «Реала». «Барселона», если наберет три пункта против «Райо Вальекано» в понедельник, сравняется с мадридцами в таблице.

Фавориты на пике формы молча бьют середняков

Для «Реала» седьмая в таблице «Осасуна» с одной победой в 12 последних турах – проходной соперник. Когда мощный клуб в крутой форме, то разовые ошибки рефери меняют счет, а не его результат. Во время серии «Реала» из 10 матчей без поражений Анчелотти не комментировал судейство. Сейчас без основных защитников и на фоне нагрузок играют странно. У команды мощная атака. Забили три мяча «Манчестер Сити» и создали моменты против «Осасуны», но форма средняя.

А концентрация на рефери, понятное дело, ведь истерика – святая традиция испанского футбола. Но рядом с истериками фанатов есть рациональные голоса. Болельщики «Реала» отмечают, что против «Осасуны» было 5 явных моментов, а забили 1 мяч. Мбаппе отличился, но не реализовал шикарный шанс. Забивай и побеждай. Концентрация на рефери всегда совпадает с отрезками, когда «Реал» в непонятной форме. Даже выход Модрича не добавил команде игрового баланса.

«Реал» никогда не отличался аристократичным и королевским поведением. Как и «Барселона». Команды скандалистов, провокаторов и симулянтов. Мастера ныть и не замечать собственные проступки. Такие порядки. А Перес и Лапорта хотят уничтожить европейский футбол, создав фашистскую по своей идее Суперлигу. Плевать им на чемпионаты Испании или Англии. Нужны деньги и власть. Лучшие команды Ла Лиги не пример для подражания по поведению. А рядом ужасные судьи.

Многие испанские арбитры – позор профессии, как и английские рефери. В Испании часто истерики, когда гранд не выиграл. «Реал» не привык, чтобы ему ставили пенальти и не прощали Беллингема за ругань. В Мадриде возмущены, что с «Эспаньолом» не удалили игрока, который посмел прыгнуть сзади в ноги Мбаппе. У Переса простой подход. Ошибки в пользу «Реала» – «человеческий фактор», судьи тоже люди. Спорные эпизоды и ляпы против «Мадрида» – заговор. Так и живут.