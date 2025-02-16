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Арбитр удалил Беллингема и назначил пенальти в ворота «Реала». Мадрид в бешенстве

сегодня, 10:10
Джуд Беллингем

Потеряли очки в третьем туре подряд.

Реакция у слабых арбитров всегда одинаковая

Когда «Реал» публично обвинил испанских рефери в продажности, то бывалые фанаты знали, что будет дальше. Каждый раз, когда «Реал» или «Барселона», в чью пользу традиционно ошибаются чаще всего, публично критикуют слабых арбитров Ла Лиги, в ответ получают серию категоричных решений. И никогда не было реформы судейства. Никто не сидит в тюрьме. Даже старик Негрейра, хотя его семья взяла миллионы евро у разных президентов «Барселоны».

Король «Реала» Перес тоже не святой. В испанском футболе собрались отпетые персонажи. А у клубов боты, которые распространяют дезинформацию. Забросали оправданиями действий Беллингема. А рядом критика «Реала». Показывают, как Камавинга бросился в ноги сопернику в штрафной площади. Судья наказал «Реал» пенальти. В другом моменте Эдуардо сыграл в кость оппоненту. Француза не выгнали с поля. А Винисиус не получил карточку за симуляцию на углу штрафной.

Арбитры передают Пересу и «Реалу» привет? В Мадриде привыкли, чтобы «сливочных» прощали. Возьмем три свежих эпизода из разных матчей. Одинаковая грубая игра в подкатах. Камавинга без наказания. Другого игрока наградили желтой карточкой, а третьего удалили. Испанские арбитры непоследовательные. Об этом говорят десятилетиями. Никто не меняет методы их подготовки. Прокуратура не расследует источники доходов. Вечная история пакостей.

Но в конкретном случае арбитр Хосе Луис Монтеро не убил «Реал». Рефери просто относился к ним как к обычной команде Ла Лиги. А это значит, что тренер получает наказание за несогласие, как Анчелотти. Это значит, что ставят пенальти за прыжок в ноги сопернику. Наказали ведь за опасную игру, которая могла повлечь травму. Камавинга любит играть жестко. По правилам не имеет значения, где в тот момент был мяч. Пенальти поставили по законам футбола.

Судья не назначил пенальти «Осасуне», когда защитник задел мяч на земле в момент падения. Верное решение. Ещё судьи имеют право удалять за ругань. Беллингема много раз прощали. Но после того как «Реал» заявил о продажности испанских рефери, к нему временно нет особого отношения. Джуд получил красную карточку, сказав судье «отстать», только в матерной форме. В результате «Реал» в третий раз подряд потерял очки в чемпионате, хотя гостили у середняка.

Анчелотти не контролирует своих футболистов

Тема уже поднималась. В центре внимания обычно поведение Винисиуса. Бразилец позволял себе набрасываться на арбитров, соперников и фанатов. Анчелотти и его сын Давиде, ассистент тренера «Реала», обращались за помощью к психологу. Не помогло. Винисиус делает, что хочет. Когда в детском саду воспитательница разрешает одному ребенку хулиганить, то остальные следуют примеру. Вредные для «Реала» реакции в последние месяцы – вина главного тренера команды.

Когда Мистер в порядке, то это пример тихого тренера. Максимум поднимет бровь. Громкие подсказки обычно не в стиле Анчелотти. Не срывает голос, когда всё идёт по плану. Даже голы Карло, ведь ему 65 лет и видел сотни мячей с бровки, итальянец обычно не празднует слишком бурно. Заведенный Анчелотти – отсылка к неготовности его коллектива. Касается не только «Реала». В «Милане», «Челси», ПСЖ или «Эвертоне» в сильных матчах Карло всегда оставался спокойным.

А вот Беллингем другой. Джуд любит подлые штучки. Часто обзывает арбитров и соперников английскими ругательствами. Использует не самые известные испанцам слова, чтобы не было реакции. Обливал голкипера соперника водой из бутылки. Бил другого оппонента ладонью по голове, пытаясь унизить. Беллингем – известный провокатор. Но вчера футболист допустил ошибку, когда использовал выражение из двух коротких слов, первое из которых понимают во всем мире.

Судья подумал, что его послали, второе слово не расслышал. Но ругань на букву «f» очень грубая. Беллингем смешно оправдывается. Якобы сказал «отстань» себе. Детский сад. По губам видно, что Джуд говорит: «Я общался с тобой с уважением. ********» (отстань). Беллингема много раз прощали, а теперь наказали. А дальше скромная «Осасуна» отобрала очки у «Реала». «Барселона», если наберет три пункта против «Райо Вальекано» в понедельник, сравняется с мадридцами в таблице.

Фавориты на пике формы молча бьют середняков

Для «Реала» седьмая в таблице «Осасуна» с одной победой в 12 последних турах – проходной соперник. Когда мощный клуб в крутой форме, то разовые ошибки рефери меняют счет, а не его результат. Во время серии «Реала» из 10 матчей без поражений Анчелотти не комментировал судейство. Сейчас без основных защитников и на фоне нагрузок играют странно. У команды мощная атака. Забили три мяча «Манчестер Сити» и создали моменты против «Осасуны», но форма средняя.

А концентрация на рефери, понятное дело, ведь истерика – святая традиция испанского футбола. Но рядом с истериками фанатов есть рациональные голоса. Болельщики «Реала» отмечают, что против «Осасуны» было 5 явных моментов, а забили 1 мяч. Мбаппе отличился, но не реализовал шикарный шанс. Забивай и побеждай. Концентрация на рефери всегда совпадает с отрезками, когда «Реал» в непонятной форме. Даже выход Модрича не добавил команде игрового баланса.

«Реал» никогда не отличался аристократичным и королевским поведением. Как и «Барселона». Команды скандалистов, провокаторов и симулянтов. Мастера ныть и не замечать собственные проступки. Такие порядки. А Перес и Лапорта хотят уничтожить европейский футбол, создав фашистскую по своей идее Суперлигу. Плевать им на чемпионаты Испании или Англии. Нужны деньги и власть. Лучшие команды Ла Лиги не пример для подражания по поведению. А рядом ужасные судьи.

Многие испанские арбитры – позор профессии, как и английские рефери. В Испании часто истерики, когда гранд не выиграл. «Реал» не привык, чтобы ему ставили пенальти и не прощали Беллингема за ругань. В Мадриде возмущены, что с «Эспаньолом» не удалили игрока, который посмел прыгнуть сзади в ноги Мбаппе. У Переса простой подход. Ошибки в пользу «Реала» – «человеческий фактор», судьи тоже люди. Спорные эпизоды и ляпы против «Мадрида» – заговор. Так и живут.

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Все комментарии
p55ctmu658gf
p55ctmu658gf
сегодня в 15:35
Реалу еще повезло, что Вини остался без желтой) Повтор с его нырянием всего пару раз показали, видимо, чтобы не сильно позорить великий клуб...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:12
читал, что Анчелотти тоже отличился, послал судью на три буквы.
вот и не знает судья, куда именно ему идти.
Evgeniy25
Evgeniy25
сегодня в 14:04
Повзрослеть пора троице Реала вот и все, провокации, держать хватать все это будет, и было но язык надо держать за зубами. Не хочется чтобы Алонсо приходил в Реал, с этими капризными эгоистами будет носится фу противно, пусть побудет ещё в в Баере или куда нибудь ещё, а то эти сразу ночнут хныкать я на тренера как ибидюженые девочки если что не так
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 13:54
Не понимаю политику - гнать на судью и говорить ему что делать и куда идти. Ведь он - дирижер матча, его уже назначили и ничего не изменить, как бы хреново он ни судил, или это задел на будущее, чтобы другие боялись? Сомнительно...

Зато на исход чемпионата задел был сделан вчера именно Джудом, причем, возможно, нихреновый такой!..
На 4 игры он пролетает - это почти точно, ведь слово из 4 букв не воробей, как говорится! И чем больше Сливочные будут пытаться оправдать игрока, тем внимательнее будут слушать аудиозапись с микрофона судьи, так что может и поверх 4 ещё насыпят за экстранаглость. И, если чемпионат выиграть не удастся, все разом забудут плохую форму Мбаппе осенью, крикливость Вини и другие нереализованные моменты... Козёл отпущения будет один и ему потребуется психологическая помощь. Вот стоило оно того?..
yrpe2xsafe46
yrpe2xsafe46 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 13:40
А кто вам сказал, что не было просмотра ВАР?
Вы вообще правила знаете?
Судьи на ВАР смотрят все эпизоды во время игры и если видят, что судья явно ошибся, то сообщают это судье в поле и тот уже после этого идёт к монитору и после просмотра принимает решение.
Если судью не позвали к монитору значит судьи на ВАР не увидели нарушении.
Не буду защищать или обаинчть судей, оставлю это экспертам и комиссии, но игроки Реала сами "заслужили" подобного отношения.
В последнее время они много чего позволяли, а Джуд и Вини просто распоясались.
Они проявляют не уважение ко всем как совестно, так и жестами.
Возможно это уже предел терпения и за их язик и жесты будут серьезно карать.

Кстати соглашусь с автором "Ошибки в пользу «Реала» – «человеческий фактор», судьи тоже люди. Спорные эпизоды и ляпы против «Мадрида» – заговор".
Сразу вспомнился наш Спартак, такая же манера поведения.
Федун собирался сняться с чемпионата, а Перес заговорил о переходе в АПЛ.
Короче один в один.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 11:20
О, долгожданный поток хейта в адрес Реала.

Ох, блин. Никто и не снимает ответственности с команды и Джуда за ничью и удаление.
Этот потрясающий аргумент "надо выигрывать вопреки всему" - не аргумент. Давайте отменим правила тогда, и пусть возятся 22 атлета в грязи и, видимо, крови.

Это же Европа. Там не работает наше "а мы все равно победим".
Если игрок влетает шипами в икру - это повод для просмотра ВАР и удаления, так написано в правилах.
Если мяч попадает в руку, на которую не опирается защитник в подкате - это ПОВОД для просмотра ВАР. Во вчерашнем матче рука висела в воздухе при касании - это не опорная рука.
Если игрока сбили на границе штрафной площади - это ПОВОД для просмотра ВАР.
Если игрока двумя руками вытолкнули на скорости 30 км/ч за рекламные баннеры - это желтая.

Анчелотти вчера саркастически делал рука-лицо не потому что Камавинга якобы не попал в ногу, а потому что эпизод у ворот Реала аккуратно по правилам пошли смотреть по ВАР.

Многие болелы согласятся, что при таком провокационном судействе, как вчера, в первом тайме - смотреть футбол отвратительно.
Уважаемый автор, Вы себя представьте, окруженным толпой в 20 000 свистящих людей, и еще судьей, который отклоняется от правил.
Как, без проблем сосредоточитесь и выиграете матч?
Ну, браво, что сказать.
Incredullous
Incredullous
сегодня в 11:02
"...А Перес и Лапорта хотят уничтожить европейский футбол, создав фашистскую по своей идее Суперлигу..."

Хотел сначала написать конструктивный ответ автору на его статью, но после таких слов... о каком конструктивном диалоге может идти речь))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:24
Спасибо за статью.

Я конечно в шоке от такого судейства, но по идее они сами разбудили спящего зверя, нечего было наезжать каждый раз на судей, Реал в наглую начал топить судей, высасывая факты с пальцев.... НО .... Великий клуб поощряет весь негатив исходящий от его игроков..... то есть, "свинтусы дорогие наши, делайте что хотите, мы вас поддержим" .. Великий клуб, что тут искать.... Допустим, эмоции....
А кто то из клуба извинился перед арбитром? Нет? ... и скорее всего извинения будут, конечно, но от безысходности, потом, когда уже поздно .....
Гость
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