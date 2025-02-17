РФС принял решение по будущему Мажича

Российский футбольный союз (РФС) активировал опцию продления контракта на год с главой департамента судейства и инспектирования Милорадом Мажичем.
Напомним, Мажич возглавляет департамент судейства РФС с лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что РФС выдвинул условия 51-летнему сербу, при выполнении которых его контракт будет продлён.
В нашей многострадальной истории найдите хоть один пример, когда кто - то из чиновников взял на себя ответственность за всё, что происходит, за допущенные ошибки... Уверяю вас, таких примеров не сыщите днём с огнём. Виноват всегда кто - то третий, но не я.
В нашей многострадальной истории найдите хоть один пример, когда кто - то из чиновников взял на себя ответственность за всё, что происходит, за допущенные ошибки... Уверяю вас, таких примеров не сыщите днём с огнём. Виноват всегда кто - то третий, но не я.
А чтобы убедиться в правоте моих слов, предлагаю оборотить свой ясный взор в зарубежные чемпионаты, где арбитры обслуживают матчи похлеще наших, и где из - за судейства постоянные скандалы. Новости - то читаете ? Если нет, советую.
А чтобы убедиться в правоте моих слов, предлагаю оборотить свой ясный взор в зарубежные чемпионаты, где арбитры обслуживают матчи похлеще наших, и где из - за судейства постоянные скандалы. Новости - то читаете ? Если нет, советую.