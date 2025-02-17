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РФС принял решение по будущему Мажича

вчера, 10:43

Российский футбольный союз (РФС) активировал опцию продления контракта на год с главой департамента судейства и инспектирования Милорадом Мажичем.

Напомним, Мажич возглавляет департамент судейства РФС с лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что РФС выдвинул условия 51-летнему сербу, при выполнении которых его контракт будет продлён.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:22, ред.
Да, именно так. Всё это непотребство с назначением иностранного специалиста происходит из - за трусости нашего чиновничества в РФС. Бояться ответственности, прятаться за спины других - вот его кредо. С нас, мол, взятки гладки: это же не мы готовим наших арбитров к чемпионату, это всё ОН, вражеский агент, вот с него и спрашивайте.
В нашей многострадальной истории найдите хоть один пример, когда кто - то из чиновников взял на себя ответственность за всё, что происходит, за допущенные ошибки... Уверяю вас, таких примеров не сыщите днём с огнём. Виноват всегда кто - то третий, но не я.
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:33
Тогда уж лучше своего кормить, зачем же иностранца?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:17, ред.
Хватит заниматься детскими хотелками или ерундой: выбирайте, что больше вам по душЕ. Задайте себе всего один вопрос, а именно: что может сделать любой на его месте, даже самый - самый - пресамый, умнейший и мудрейший специалист. Задали, успокоились и продолжайте ужинать, причём не напрягая свои нервы, чтобы не портить себе и жене аппетит.
А чтобы убедиться в правоте моих слов, предлагаю оборотить свой ясный взор в зарубежные чемпионаты, где арбитры обслуживают матчи похлеще наших, и где из - за судейства постоянные скандалы. Новости - то читаете ? Если нет, советую.
Vilar
Vilar
вчера в 15:20
С главой департамента судейства и инспектирования понятно. А судьи кто?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:31
Всё правильно. Раз у самих ума нет, нужно варягов кормить.
nazrt4trrz22
nazrt4trrz22
вчера в 11:02
Контракт продлили, хотя судейство нисколько не улучшилось.
a98xjnfpcbj6
a98xjnfpcbj6
вчера в 10:55
Иностранцы во главе судейского корпуса нашей страны ничего не изменили, а бабло гребут огромное.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:53
Милорд, мы продлим с вами контракт!))
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