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Матеу Лаос может возглавить судейский комитет в Испании

вчера, 22:04

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) намерена провести реструктуризацию руководящего состава Технического комитета арбитров (CTA) по завершении текущего сезона.

Планируется отставка председателя комитета Луиса Медины Канталехо, назначенного на этот пост бывшим президентом федерации Луисом Рубиалесом, а также главы ВАР Карлоса Клоса Гомеса.

Ожидается также уход из CTA Альберто Ундиано Мальенко, Хосе Лесма Лопеса и Хуана Юсте Хименеса.

В качестве одного из претендентов на пост председателя CTA рассматривается бывший арбитр Матеу Лаос, завершивший свою карьеру летом 2023 года. Однако кандидатура Лаоса не пользуется поддержкой среди испанских судей.

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Вещий
Вещий
вчера в 22:11
А поменяется ли что то от перемены места..
Гость
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