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«Рома» направит жалобу на судейство в матче с «Порту» в Лиге Европы

вчера, 17:14
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)-:-Логотип футбольный клуб ПортуПорту20.02.2025 в 20:45 Не начался

«Рома» недовольна судейством в первом стыковом матче Лиги Европы против «Порту» (1:1). В связи с этим римский клуб направит в УЕФА протест.

Ранее на эту тему высказался главный тренер римлян Клаудио Раньери.

Ответный поединок команд состоится 20 февраля в Риме.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:40, ред.
А разве это поможет? Не думаю
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:34
Реал запустил цепную реакцию, сейчас на судей всех собак спустят. Сначала топовые клубы, чьё мнение будет непросто игнорировать футбольным чиновникам, затем и менее богатые подключатся. В итоге лучше никому не станет: судьи озлобятся, а клубы мало что добьются.
А идти нужно в другом направлении. Коли уж живём в век развития цифровых технологий, то всё больше функций пора передавать на бездушные и беспристрастные машины.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:27
Рома просто хочет напугать бригаду арбитров,, которая будет обслуживать ответную встречу...
Гость
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