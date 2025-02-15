«Рома» направит жалобу на судейство в матче с «Порту» в Лиге Европы

«Рома» недовольна судейством в первом стыковом матче Лиги Европы против «Порту» (1:1). В связи с этим римский клуб направит в УЕФА протест.
Ранее на эту тему высказался главный тренер римлян Клаудио Раньери.
Ответный поединок команд состоится 20 февраля в Риме.
А идти нужно в другом направлении. Коли уж живём в век развития цифровых технологий, то всё больше функций пора передавать на бездушные и беспристрастные машины.
А идти нужно в другом направлении. Коли уж живём в век развития цифровых технологий, то всё больше функций пора передавать на бездушные и беспристрастные машины.