«Рома» направит жалобу на судейство в матче с «Порту» в Лиге Европы

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вчера, 17:14

«Рома» недовольна судейством в первом стыковом матче Лиги Европы против «Порту» (1:1). В связи с этим римский клуб направит в УЕФА протест.

Ранее на эту тему высказался главный тренер римлян Клаудио Раньери.

Ответный поединок команд состоится 20 февраля в Риме.