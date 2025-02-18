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Агент Головина: «Александр занимается по индивидуальной программе»

вчера, 12:57

Александр Клюев, агент хавбека «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос о нынешнем состоянии игрока.

Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер уже говорил, что Александр пропустит две игры — с «Нантом» в чемпионате и с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Динамика восстановления идет положительно. Он занимается по индивидуальной программе, пока не в группе. Саша ни в одном сезоне не падает ниже своего уровня, который очень высокий, еще достаточно игр. Конечно, он переживает за команду, потому что хочет помочь, делает все для того, чтобы как можно быстрее восстановиться.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:33
всё будет хорошо, однозначно !
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:37
Жаль конечно что Саньку травмы мешают!Здоровья!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:29
Скорейшего выздоравления и вперед на поле.
Гость
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