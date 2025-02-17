Стало известно, сможет ли Рюдигер сыграть в ЛЧ против «Манчестер Сити»

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вчера, 15:16

Защитник «Реала» вернулся к тренировкам с первой командой после травмы. Он готов к ответной игре 1/16 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», которая состоится 19 февраля.

В текущем сезоне Рюдигер сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 2 мяча, отметился голевой передачей и получил 5 жёлтых карточек.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Манчестер Сити».