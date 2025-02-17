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Стало известно, сможет ли Рюдигер сыграть в ЛЧ против «Манчестер Сити»

вчера, 15:16
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗавтра в 23:00 Не начался

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер вернулся к тренировкам с первой командой после травмы. Он готов к ответной игре 1/16 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», которая состоится 19 февраля.

В текущем сезоне Рюдигер сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 2 мяча, отметился голевой передачей и получил 5 жёлтых карточек.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Манчестер Сити».

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Все комментарии
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:40, ред.
...не просто сильнейшие, а игроки - Актёры, знающие свою роль досконально с индивидуальной импровизацией ! Может и гол привезти, и обнять как любимую женщину и забить голешник
своей бодливой головушкой,а то и поколечить(не дай Бог) это наш мавр-Антонио!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:10
Со всех точек зрения намечается интересный матч - хотелось , что бы сыграли все сильнейшие на данный момент игроки.
Гость
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