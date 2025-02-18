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Родри: «Чувствую себя очень хорошо, не ощущаю нестабильности в колене»

вчера, 11:23

Хавбек «Манчестер Сити» Родри ответил на вопрос о восстановлении после разрыва передней крестообразной связки правого колена.

Чувствую себя очень хорошо. В моих мыслях всё в порядке. Не ощущаю нестабильности в колене. Мне необходимо набрать силу в квадрицепсах и во всём остальном. Это главное. Одно дело — то, что ты думаешь, а другое — то, что делает тело, поэтому следует сделать так, чтобы они снова соединились. Чувствую себя хорошо.

В такие моменты стараюсь сохранять позитивный настрой и, возможно, делать всё то, к чему не привык. Провожу время с семьёй и работаю над своим телом, чтобы вернуться более сильным.

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Все комментарии
shur
shur ответ матос (раскрыть)
вчера в 17:17
"Четырехглавая мышца бедра (квадрицепс) относится к передней мышечной группе бедра, мышца-разгибатель, которая отвечает за разгибание ноги в коленном суставе". На всякий случай,чтобы понимали!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 14:26
матос
матос
вчера в 13:02
Здоровья здоровья и еще раз здоровья!
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:37
Давай уже выходи играть. А то там чёрт пойми что творят
112910415
112910415
вчера в 12:37
но время-то не ждёт ...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:22
Самый лучший оптимизм- это осторожный пессимизм.

Сидя на пятой точке, естессно, не будешь ощущать нестабильности в колене.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:13
Тебе стало хорошо, это радует нас, но без тебя Пеп чуть скальпа с себя не снял)) Родри, ждём))
np8sq6fkrnfk
np8sq6fkrnfk
вчера в 12:07
Рад за Родри, ждём возвращения
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:49
Скорейшего выздоровления!
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:37
Выздоравливай и быстрее возвращайся в игру...
Вещий
Вещий
вчера в 11:33
Позитив это уже пол дела для восстановления...
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:32
Скорейшего выздоровления игроку и терпения
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