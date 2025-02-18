Родри: «Чувствую себя очень хорошо, не ощущаю нестабильности в колене»

Хавбек «Манчестер Сити» ответил на вопрос о восстановлении после разрыва передней крестообразной связки правого колена.

Чувствую себя очень хорошо. В моих мыслях всё в порядке. Не ощущаю нестабильности в колене. Мне необходимо набрать силу в квадрицепсах и во всём остальном. Это главное. Одно дело — то, что ты думаешь, а другое — то, что делает тело, поэтому следует сделать так, чтобы они снова соединились. Чувствую себя хорошо.

В такие моменты стараюсь сохранять позитивный настрой и, возможно, делать всё то, к чему не привык. Провожу время с семьёй и работаю над своим телом, чтобы вернуться более сильным.