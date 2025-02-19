Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

Ямаль выступил против приобретения игрока на позицию правого защитника

19 февраля 2025, 10:08

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль выразил своё несогласие с планами клуба о приобретении дополнительного игрока на позицию правого латераля, так как хочет продолжать играть в связке с Жюлем Кунде.

По данным источника, связка с Кунде является принципиальной для 17-летнего нападающего.

«Барселона» намерена усилить состав дополнительным игроком, чтобы иметь возможность заменить французского защитника в случае травмы или переутомления.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиНападающий «Ипсвича» может перейти в «Челси»
17 февраля
Неймар может остаться в «Сантосе»
17 февраля
Эриксен покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона
17 февраля
СлухиВ «Ливерпуле» определились с игроком, который заменит ван Дейка
17 февраля
СлухиЗащитник «Фейеноорда» заинтересовал «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед»
17 февраля
СлухиСтало известно, за какую сумму ПСВ готов продать права на Бакайоко
17 февраля
Сортировать
Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
19 февраля в 21:56
Выступил против? И вы в это верите?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
19 февраля в 11:51, ред.
Посмотрим, что из всего этого получится... Посмотрим.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
19 февраля в 11:50, ред.
Вить, ну ты даёшь. ))
Кому он может дать указание ? Флику и Лапорте ? )
Он может только как юнец ляпнуть по типу хочу то, хочу это. Всё!!!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
19 февраля в 11:48
Ты меня не понял.
Во-первых, я всегда вел себя скромно. А во-вторых, если зелёный пацан раздает указания, что и как делать, кого покупать и тп., то это ненормально.

Любоваться собой он может- это не криминал, хотя, и не очень хороший знак...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
19 февраля в 11:44, ред.
"...Ни о ком столько не говорят, как о нем, поэтому и ведёт себя подобным образом..."

Интересный ты... ) А как себя должен вести молодой, перспективный во всех смыслах футболист ? Он чё, должен с заниженной самооценкой тише воды ниже травы сидеть ? Это молодой то ?!
Себя вспомни... Кто в молодости не выпендривался больше, чем следует, тот либо больной, либо затюканный.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
19 февраля в 11:26
Не делай вид, что ничего не понимаешь и не видел. Ни о ком столько не говорят, как о нем, поэтому и ведёт себя подобным образом. Самый дорогой игрок в команде и один из самых дорогих в мире, со всеми вытекающими...

В прокуратуре не работал, но жизненный опыт подсказывает.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
19 февраля в 11:22
"... Если в команде все молятся на 17-го пацана и смотрят на него, как на Икону, то, о каком воспитании может идти речь..."

Это кто там на него смотрит, как на Икону ? В Барселоне почти на каждой позиции - звёздный игрок: Гави, Педри, Рафа, Лёва...

"...Никто его воспитанием заниматься не будет..."

Ты в прокуратуре не работал, случаем ? ))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
19 февраля в 11:05, ред.
Никто его воспитанием заниматься не будет. Флик не тот тренер, чтобы воспитывать, у него и в сборной был бардак. Если в команде все молятся на 17-го пацана и смотрят на него, как на Икону, то, о каком воспитании может идти речь

У Лобана или Бескова- он был бы шелковый...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
19 февраля в 10:58, ред.
Чё брось ? Воспитательный процесс кто то отменял ?

Ему 17 ? Ну так тем более! Есть родители, есть тренер, есть более зрелые товарищи по команде..., чтоб башку поправить.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
19 февраля в 10:54
Да брось, Макс.))) Уже многое видно, так это, ему только 17...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
19 февраля в 10:52
Но не в десятку.

Погоди малясь.
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
19 февраля в 10:49
Он его переплюнет...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
19 февраля в 10:48
А я тебе что говорил.))) Цитата, неподражаемого Ефима Захаровича- в самую девятку!!!!!!!
Подожди, это только начало...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
19 февраля в 10:26
Видать, в планах заработать на Жюле...
Пускай за Трента цыганят, посмотрим Санта-Барбару!)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
19 февраля в 10:23
Маленький закапризничал... Ну ничего. Щас Флик по попке надаёт и ладушки...
shlomo2
shlomo2
19 февраля в 10:11
А баба яго против...:))) .... молодой еще чтобы начинать себя вести как Мессеныш...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 