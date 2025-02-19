Ямаль выступил против приобретения игрока на позицию правого защитника

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль выразил своё несогласие с планами клуба о приобретении дополнительного игрока на позицию правого латераля, так как хочет продолжать играть в связке с Жюлем Кунде.
По данным источника, связка с Кунде является принципиальной для 17-летнего нападающего.
«Барселона» намерена усилить состав дополнительным игроком, чтобы иметь возможность заменить французского защитника в случае травмы или переутомления.
Кому он может дать указание ? Флику и Лапорте ? )
Он может только как юнец ляпнуть по типу хочу то, хочу это. Всё!!!
Кому он может дать указание ? Флику и Лапорте ? )
Он может только как юнец ляпнуть по типу хочу то, хочу это. Всё!!!
Во-первых, я всегда вел себя скромно. А во-вторых, если зелёный пацан раздает указания, что и как делать, кого покупать и тп., то это ненормально.
Любоваться собой он может- это не криминал, хотя, и не очень хороший знак...
Во-первых, я всегда вел себя скромно. А во-вторых, если зелёный пацан раздает указания, что и как делать, кого покупать и тп., то это ненормально.
Любоваться собой он может- это не криминал, хотя, и не очень хороший знак...
Интересный ты... ) А как себя должен вести молодой, перспективный во всех смыслах футболист ? Он чё, должен с заниженной самооценкой тише воды ниже травы сидеть ? Это молодой то ?!
Себя вспомни... Кто в молодости не выпендривался больше, чем следует, тот либо больной, либо затюканный.
Интересный ты... ) А как себя должен вести молодой, перспективный во всех смыслах футболист ? Он чё, должен с заниженной самооценкой тише воды ниже травы сидеть ? Это молодой то ?!
Себя вспомни... Кто в молодости не выпендривался больше, чем следует, тот либо больной, либо затюканный.
В прокуратуре не работал, но жизненный опыт подсказывает.
В прокуратуре не работал, но жизненный опыт подсказывает.
Это кто там на него смотрит, как на Икону ? В Барселоне почти на каждой позиции - звёздный игрок: Гави, Педри, Рафа, Лёва...
"...Никто его воспитанием заниматься не будет..."
Ты в прокуратуре не работал, случаем ? ))
Это кто там на него смотрит, как на Икону ? В Барселоне почти на каждой позиции - звёздный игрок: Гави, Педри, Рафа, Лёва...
"...Никто его воспитанием заниматься не будет..."
Ты в прокуратуре не работал, случаем ? ))
У Лобана или Бескова- он был бы шелковый...
У Лобана или Бескова- он был бы шелковый...
Ему 17 ? Ну так тем более! Есть родители, есть тренер, есть более зрелые товарищи по команде..., чтоб башку поправить.
Ему 17 ? Ну так тем более! Есть родители, есть тренер, есть более зрелые товарищи по команде..., чтоб башку поправить.
Погоди малясь.
Погоди малясь.
Подожди, это только начало...
Подожди, это только начало...
Пускай за Трента цыганят, посмотрим Санта-Барбару!)
Пускай за Трента цыганят, посмотрим Санта-Барбару!)