Ямаль выступил против приобретения игрока на позицию правого защитника

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19 февраля 2025, 10:08

Вингер «Барселоны» выразил своё несогласие с планами клуба о приобретении дополнительного игрока на позицию правого латераля, так как хочет продолжать играть в связке с .

По данным источника, связка с Кунде является принципиальной для 17-летнего нападающего.

«Барселона» намерена усилить состав дополнительным игроком, чтобы иметь возможность заменить французского защитника в случае травмы или переутомления.