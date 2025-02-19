Защитник московского «Динамо» отправился в аренду в «Торпедо»

Пресс-служба «Торпедо» объявила об аренде 19-летнего центрального защитника Кирилла Исаева из московского «Динамо».
Соглашение заключено до 15 декабря 2025 года.
Пресс-служба «Торпедо» объявила об аренде 19-летнего центрального защитника Кирилла Исаева из московского «Динамо».
Соглашение заключено до 15 декабря 2025 года.
Охотно верю и знаю, что в силу возраста и профессионального отношения к футболу, Вы, конечно видели многих выдающихся футболистов, которых, я, в силу моего возраста видеть не мог. Поэтому, всецело полагаюсь на Ваше авторитетное мнение. Ну а фамилии Маношин, Воронин, я конечно слыхал, но видеть вживую, к сожалению не довелось... Единственный, из звездного состава Торпедо, которого я видел на стадионе- был Выдающийся Э.А.Стрельцов, которого, я имел Честь видеть в Киеве, в 1969г., в тандеме, с любимым игроком В.К.Иванова М.Гершковичем!!!!!!!
Охотно верю и знаю, что в силу возраста и профессионального отношения к футболу, Вы, конечно видели многих выдающихся футболистов, которых, я, в силу моего возраста видеть не мог. Поэтому, всецело полагаюсь на Ваше авторитетное мнение. Ну а фамилии Маношин, Воронин, я конечно слыхал, но видеть вживую, к сожалению не довелось... Единственный, из звездного состава Торпедо, которого я видел на стадионе- был Выдающийся Э.А.Стрельцов, которого, я имел Честь видеть в Киеве, в 1969г., в тандеме, с любимым игроком В.К.Иванова М.Гершковичем!!!!!!!
Уважаемый Виктор Семенович. В силу своего молодого возраста Вы можете не помнить о самом громком переходе из Торпедо в ЦСКА. Это Николай Маношин. Постоянный напарник Валерия Воронина. А пара Воронин Маношин конкурировала с лучшей парой советского футбола Парамонов - Нетто из Спартака. Имел счастье видеть в игре и тех и других. Таких сейчас и близко нет.
Уважаемый Виктор Семенович. В силу своего молодого возраста Вы можете не помнить о самом громком переходе из Торпедо в ЦСКА. Это Николай Маношин. Постоянный напарник Валерия Воронина. А пара Воронин Маношин конкурировала с лучшей парой советского футбола Парамонов - Нетто из Спартака. Имел счастье видеть в игре и тех и других. Таких сейчас и близко нет.
Причина его- внезапный спрос со стороны Торпедо на игрока.
Исаев- интересный, фактурный (195) центрзащ Динамо-2.
Но несколько месяцев назад получил на треньке тяжёлый разрыв крестов, долго лечился и восстанавливался.
Ещё неделю назад начал готовиться к рестарту сезона и совершенно не чаял куда-либо уходить, но вдруг возникло Торпедо, и конечно клуб его без звука отпустил.
Динамо-2 играет во втордиве, а автозаводцы борятся за РПЛ..
Кстати, в Торпедо Исаев встретит немало бывших игроков динамовской двушки- Данилкин, Горбунов, Чупаёв, Галкин..
Так что скучно не будет)
Удачи Кириллу в новом клубе.
Причина его- внезапный спрос со стороны Торпедо на игрока.
Исаев- интересный, фактурный (195) центрзащ Динамо-2.
Но несколько месяцев назад получил на треньке тяжёлый разрыв крестов, долго лечился и восстанавливался.
Ещё неделю назад начал готовиться к рестарту сезона и совершенно не чаял куда-либо уходить, но вдруг возникло Торпедо, и конечно клуб его без звука отпустил.
Динамо-2 играет во втордиве, а автозаводцы борятся за РПЛ..
Кстати, в Торпедо Исаев встретит немало бывших игроков динамовской двушки- Данилкин, Горбунов, Чупаёв, Галкин..
Так что скучно не будет)
Удачи Кириллу в новом клубе.